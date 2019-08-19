KYK yurtları nerede var? Devlet yurtları sorgula e devlet 2019-2020 e devlet KYK yurt başvurusu
Üniversite kayıtlarını yaptırmaya devam eden adaylar kazandıkları il ve ilçelerdeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarını araştırmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 2019 yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvurusunda bulunacaklar 2019-2020 KYK yurt başvurusunu e devlet üzerinden yapacak. KYK 2019 yurt başvurusu yapacaklar devlet yurtları nerede var? Devlet yurtlarına başvuru nasıl yapılır? Devlet yurtları sorgulama ekranı nasıl yapılır? KYK yurtları nerede var? İstanbul KYK yurtları, Ankara KYK yurtları, KYK yurtları İzmir KYK yurtları Konya, Yurt Müdürlükleri - KYK yurt adresleri haberimizde.19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:38
Üniversite kayıtlarını yaptırmaya devam eden adaylar kazandıkları il ve ilçelerdeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarını araştırmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 2019 yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvurusunda bulunacaklar 2019-2020 KYK yurt başvurusunu e devlet üzerinden yapacak. KYK 2019 yurt başvurusu yapacaklar devlet yurtları nerede var? Devlet yurtlarına başvuru nasıl yapılır? Devlet yurtları sorgulama ekranı nasıl yapılır? KYK yurtları nerede var? İstanbul KYK yurtları, Ankara KYK yurtları, KYK yurtları İzmir KYK yurtları Konya, Yurt Müdürlükleri - KYK yurt adresleri haberimizde.
YKS tercihlerini yapmaya başlayan binlerce aday, 2019 YKS sınav sonuçlarına göre taban puanı ve başarı sıralamasına göre devlet ve özel üniversite tercihinde bulundu. ÖSYM 2019 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasında sonra da üniversite kayıtları da başladı. Üniversite kayıtları için adaylar ister elektronik kayıt isterse de normal kayıt (üniversiteye gidip bizzat yapılan kayıt) yaptırıyor. Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları da başladı. KYK yurtlarında kalacaklar üniversitenin yurtları KYK yurtlarını sorgulamaya başladı. Peki KYK yurtları bulunan il ve ilçeler hangileri? KYK yurtları nerelerde var? İstanbul KYK yurtları, Ankara KYK yurt adresleri.
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kredili burs tarihi 2019-2020
KYK yurt kayıtları ne zaman 2019? Üniversite kayıtları KYK kayıt tarihi
2019 KYK İstanbul yurtları nerede? İstanbul KYK yurt adresleri
KYK ABDİ İPEKÇİ YURDU
Adres ZİLHANE SOKAK NO: 1 VİŞNEZADE MAH. MAÇKA
KYK AKKADIN HACI MUSTAFA TARMAN KIZ YURDU
Adres ÇÖMLEKÇİ ÇUKURU SOKAK NO: 35 MERDİVENKÖY MAH. GÖZTEPE
KYK ALTUNİZADE YURDU
Adres MÜTEVELLİ ÇEŞME SOKAK NO: 23/1 BARBAROS MAH.
KYK ANADOLU HİSARI YURDU
Adres GÖKSU CAD. CUMA YOLU SOKAK MAR.Ü.BED.EĞT.VE SPOR Y.O.KAM. ANADOLU HİSARI
KYK ATAŞEHİR KIZ YURDU
Adres ERCÜMENT BATANAY CAD. NO: 27 ÖRNEK MAHALLESİ
KYK AVCILAR ATATÜRK KIZ YURDU
Adres KAMPÜS SOKAK NO: 2 ÜNİVERSİTE MAH.
KYK AVCILAR MERKEZ KIZ YURDU
Adres NADİDE SOKAK NO: 5/7 GÜMÜŞPALA MAH.
KYK AVCILAR YURDU
Adres BEYOĞLU CAD. PARSELLER NO: 86-94 MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH
KYK BAHÇEKÖY YURDU
Adres HACI OSMAN BAYIRI CAD. KAZIM KARABEKİR MAH
KYK ÇAĞLAYAN ERKEK YURDU
Adres VATAN CAD. NEŞE SOKAK NO: 7/9 ÇAĞLAYAN
KYK ÇEMBERLİTAŞ YURDU
Adres PEYKHANE CADDESİ NO:20 BİNBİRDİREK MAH. FATİH
KYK EDİRNEKAPI KIZ YURDU
Adres ADNAN MENDERES VATAN BULV. NO:27 TOPKAPI MAH. EDİRNEKAPI
KYK ESENYURT ERKEK YURDU
Adres SEDEF SOKAK NO.10/12 ATATÜRK MAHALLESİ -KIRAÇ
FATİH SULTAN MEHMET YURDU
Adres ENSAR CADDESİ NO: 2/1 GENÇ OSMAN MAH.
FATİH YURDU
Adres BEDRETTİN SİMAVİ SOKAK NO:2-4 AK ŞEMSETTİN MAH
KYK FLORYA BEŞYOL YURDU
KYK FABRİKALAR CADDESİ NO: 32/A BEŞYOL MAH.
HÜDAVENDİGAR YURDU
Adres SARI MUSA SOKAK NO:7 MOLLA GÜRANİ MAH.FINDIKZADE
KYK İST.VİLAYETLER HİZ.BİRL.VALİ MUAMMER GÜLER YURDU
Adres GİRNE CADDESİ NO: 2 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.
KYK KADIRGA ERKEK YURDU
Adres CÖMERTLER SOKAK NO:4 ŞEHSUVARBEY MAH.KUMKAPI
KYK NİĞDE YURDU
Adres ZİYA GÖKALP CADDESİ BESTEKAR RAHMİBEY SOKAK NO: 15 DENİZ ABDAL MAH.FINDIKZADE
KYK SEYRANTEPE KIZ YURDU
Adres İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CD. NO: 145/A SEYRANTEPE MAH.
KYK ŞİŞLİ ERKEK YURDU
Adres ZİYA TÜRKKAN SOKAK NO:7 KAPTAN PAŞA MAH. OKMEYDANI
KYK VEZNECİLER YURDU
Adres DAR-ÜL ELHAM SOKAK NO:6 KALENDERHANE MAH.VEZNECİLER
ÖZEL YURTLAR İSE:
KYK Ataşehir- Özel Akşemsettin Vakfı Muharrem Güleç Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 90
Telefon : 216 572 67 46
Adres : İçerenköy Karslı Ahmet Cad. Buket Sok. No:27
KYK Ataşehir- Özel Arı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 55
Telefon : 216 576 49 40
Adres : İnönü Mah. Evren Cad. No: 53 Ataşehir
KYK Ataşehir- Özel Cihan Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi : 89
Telefon : 0216 577 57 44
Adres : İçerenköy Mah. A. Nihat Tarhan Cad. Ertaş Sok. No: 6
KYK Ataşehir- Özel Hasan Basri Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 258
Telefon : 216 472 88 77
Adres : Örnek Mah. Ahmet Yesevi Cad. Yusuf Deniz Sok. No:2
Ataşehir- Özel Örnek Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 86
Telefon : 216 324 76 30
Adres : Örnek Mah. Somuncu Baba Sok. No: 54 Ataşehir
KYK Ataşehir- Özel Sadık Kenan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 89
Telefon : 216 557 06 15
Adres : İnönü Mah. Kartal Cad. No: 114
KYK Ataşehir- Özel Yenisahra Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 144
Telefon : 216 324 44 10
Adres : Fatih Cad. No: 103 Yenisahra
KYK Avcılar- Özel Algın Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 64
Telefon : 212 422 45 86
Adres : Cihangir Mah. Sanayi Sok. No: 37 Avcılar
KYK Avcılar- Özel Avcılar Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 237
Telefon : 212 676 43 29
Adres : Üniversite Mah. Uran Cad. Park Yanı
KYK Avcılar- Özel Çağlar Yükseköğretim Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 72
Telefon : 2125930810
Adres : Merkez Mah. Fatih Sok. No: 21
KYK Avcılar- Özel Güvenler Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 109
Telefon : 212 695 19 31
Adres : Gümüşpala Mah. Zabit Sok. No:1/1
KYK Avcılar- Özel Meşale Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 50
Telefon : Yok
Adres : Firuzköy Mah. Hasan Önal Cad. No: 5/9
KYK Avcılar- Özel Nergis Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 146
Telefon : 212 694 28 58
Adres : Denizköşkler Mah. Zafer Cad. Misket Sok. No:5
KYK Avcılar- Özel Oktan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 304
Telefon : 212 590 91 14
Adres : Reşitpaşa Cad. Avcılar İş Merkezi No:54
KYK Avcılar- Özel Zümrüt Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 130
Telefon : 212 694 44 95
Adres : Denizköşkler Mah. Reşitpaşa Cad. Tavla Sok. No:1
KYK Bağcılar- Özel Saffet Tirsi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 51
Telefon : 212 434 01 34
Adres : Yenigün Mah. 1/1 A Sok. No:5
KYK Bahçelievler – Özel Bahçelievler Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 396
Telefon : 212 451 53 80
Adres : Çobançeşme Mah. Fatih Cad. No:35 C-Blok
KYK Bahçelievler – Özel Mahya Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 182
Telefon : 212 653 74 48
Adres : Hürriyet Mah. Sümbül Sok. No: 5
KYK Bahçelievler- Özel Vildan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 96
Telefon : 212 503 45 04
Adres : Fetih Cad. Aksu Sok. No:43
KYK Bakırköy – Özel Abdurrahman Gürses Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 124
Telefon : Yok
Adres : Cevizlik Mah. Muhasebece Sok. No:15
KYK Bakırköy- Özel Bakırköy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 80
Telefon : Yok
Adres : Cevizlik Mah. Muhasebece Sok. No:15
KYK Bakırköy- Özel Bakırköy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 80
Telefon : 212 660 38 93
Adres : Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. Dr. Salih Sok. No:7
KYK Bakıköy – Özel Kartaltepe Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 142
Telefon : 212 542 32 82
Adres : Kartaltepe Mah. Soğanlı Sok. No:2
KYK Bakırköy- Özel Zümrüt Yuva Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 83
Telefon : 212 592 83 97
Adres : Basınköy Atayurt Cad. Cami Meydanı
İzmir KYK yurtları
URLA YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0232 7659110 (Md),0232 7659116-19
Faks: 02327659113
Adres :
Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe Caddesi No.3/A İYTE Kampüsü
ÇAKABEY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 453-2424
Faks: 02324537959
Adres :
Buca Koop Mah. 1405 Sok. No:1/1 35390 BUCA / İZMİR
CİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 329-9420,0(232) 329-9420
Faks: 02323299424
Adres :
Balatçık Mahallesi 8914/10 Sok. No:1/… Çiğli İZMİR
ÇEŞME YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0 232 724 92 76-77,0 232 7249275
Faks: 02327249275
Adres :
CUMHURİYET MAHALLESİ 4320 SOKAK NO:7
ÇİĞLİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0232 329 58 24,0232 329 58 49
Faks: 02323295850
Adres :
BALATÇIK MAH.8903/1 SOK. NO :7 ÇİĞLİ /İZMİR
HANZADE HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : –
Faks: 0
Adres :
YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO: 55/1-54 BUCA İZMİR
ATATÜRK(İNCİRALTI) YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 277-3333
Faks: 02322593966
Adres :
İNCİRALTI CAD. NO:69 P.K 35340 Balçova/İZMİR
HACI SİNAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(232) 581-2535,0(232) 581-2535
Faks: 2325812545
Adres :
SADIKPAŞA MAHALLESİ SOKULLU SOKAK N0:18 BAYINDIR/İZMİR
EGE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : –
Faks: 02323747181
Adres :
ERZENE MAH.ANKARA CAD.NO:172/30 EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ. BORNOVA/ İZMİR
BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 388-8812
Faks: 02323433320
Adres :
Mevlana Mah.1744.sok.No:1
İZMİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 440-1066,0(232) 440-1069
Faks: 02324401068
Adres :
DOĞUŞ CAD.ADATEPE MAH.NO:195 TINAZTEPE MEVKİİ KURUÇEŞME BUCA İZMİR
GAZİ AYŞE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : –
Faks: 0
Adres :
YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO:57 BUCA/İZMİR
ZÜBEYDE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 388-1083
Faks: 02323747251
Adres :
ERZENE MAH. ANKARA CAD.172-55 EGE ÜNİ KAMPÜS İÇİ BORNOVA İZMİR
BUCA KIZ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 453-7074
Faks: 02324530704
Adres :
Kuruçeşme Mah. 203/40 Sokak No:1 Buca
HACI AHMET TATARİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 420-5160
Faks: 02324205164
Adres :
GAZİLER MAH.1086 SOKAK NO:7 EVKA-1 BUCA/İZMİR
HOCA AHMET YESEVİ YURDU(İZMİR)
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 442-1300,0(232) 453-1667
Faks: 02324530766
Adres :
HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:185 P.K 35160 KURUÇEŞME
İZMİR BARBAROS ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 454-1050
Faks: 02324541070
Adres :
Buca Koop. Mah.200/68 sokak No:4 Buca
İZMİR GAZİEMİR ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 274-7009
Faks: 02322747008
Adres :
Atıfbey Mahallesi Gazi Atatürk Bulvarı No:3 Gaziemir/İZMİR
URLA LATİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 02327659109
Faks: 02327659200
Adres :
GÜLBAHÇE MAHALLESİ GÜLBAHÇE CADDESİ NO.3/A İYTE KAMPÜSÜ URLA-İZMİR
Gaziantep Devlet Yurtları KYK
GAZİANTEP-ŞAHİNBEY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0 342 3602919
Faks: 0342 3602933
Adres: GAZİANTEP ÜNİV.KAMP. İÇİ ÜNİVERSİTE BULVARI NO:316 OSMANGAZİ M.-ŞEHİTKAMİL
ABDULKADİR GEYLANİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0 342 371 64 54
Faks:
Adres: KARATAŞ MEVKİİ 394. SOKAK NO:3 KARATAŞ MAHALLESİ/ŞAHİNBEY
ÜMMÜ GÜLSÜM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon:
Faks:
Adres: 103426. SOKAK NO:4 KARATAŞ MAHALLESİ
GAZİANTEP NİLÜFER ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0 342 3600698-699
Faks: 0342 3600677
Adres: 103426. SOKAK NO:4 KARATAŞ MAH.
NİZİP YURDU KYK YURDU
Tipi: KARMA
Telefon: 03425231010
Faks: 0 342 523 10 11
Adres: NİZİP MESLEK YÜKSEKOKULU YANI NO:93/C SAMANDÖKEN KÖYÜ
UKKAŞE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : -
Faks: 03428690280
Adres : A-B Öğrenci Blokları -Türkbahçe Mahallesi Türkbahçe Sokak 162/A CYB1 Islahiye/GAZİANTEP C-D Öğrenci Blokları- ARPALI MAHALLESİ / ARPALI (Sokak) / 68 Islahiye/GAZİANTEP İDARE: ARPALI MAHALLESİ / ARPALI (Sokak) / 68
OĞUZELİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(342) 571-2007
Faks: 03425712015
Adres : FATİH MAH 45 NOLU SOK.N0 1 OĞUZELİ/GAZİANTEP
GAZİKENT KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0342 424 00 11
Faks: 0 342 424 00 13
Adres: HAVA ALANI YOLU ÜZERİ HASAN KALYONCU ÜNİV.YANI ŞAHİNBEY
Gaziantep Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları
Nizip – Özel Nizip Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 56
Telefon : Yok
Adres : Atatürk Mah. Zor Sokak No:31
Nizip – Özel Feyza Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 56
Telefon : Yok
Adres : Mimar Sinan Mah. Ender Sok. No:4
Oğuzeli – Özel Güllü Ahmet Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 80
Telefon : 342 571 26 00
Adres : Subaşı Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:2
Şahinbey – Özel Akdoğan Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 124
Telefon : Yok
Adres : 23 Nisan Mahallesi Üniversite Bulvarı No/301
Şahinbey – Özel Bağlarbaşı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 122
Telefon : 342 360 04 90
Adres : Yeditepe Mah.54 No’lu Sok. No 1
Şahinbey – Özel Nurettin Afife Uras Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 80
Telefon : 342 221 21 28
Adres : Bahçelievler Mah. Atatürk Bulvarı No:135
Şehitkamil – Özel Gülfer Nakıboğlu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 200
Telefon : 342 341 66 90
Adres : Batıkent Mahallesi Kürşat Tüzmen Bulvarı No/53
Konya Devlet (KYK) Öğrenci Yurtları Adres ve Telefonları
CİHANBEYLİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 673-1007,0(332) 673-1008
Faks: 03326731013
Adres :
KARŞIYAKA MAH.60768 SOKAK. NO:4 CİHANBEYLİ/KONYA
ÇUMRA YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 447-5757,0(332) 447-8013
Faks: 03324477400
Adres :
CUMHURİYET MAH. VATAN SOKAK NO 10 ÇUMRA/KONYA
EREĞLİ ERKEK YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(332) 710-1066
Faks: 3327101085
Adres :
Atakent Mahallesi Yurt caddesi No:84 Ereğli/KONYA
SADREDDİN KONEVİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : –
Faks: 0
Adres :
KOSOVA MAHALLESİ ÜNLÜER SOKAK NO:28 SELÇUKLU KONYA
BEYŞEHİR YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 512-8923
Faks: 03325128781
Adres :
YENİ MAH. PROF. DR. SÜLEYMAN OKUDAN CAD. NO:4 BEYŞEHİR / KONYA
ILGIN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(332) 885-7022,0(332) 885-7023
Faks: 03328857024
Adres :
ORHANİYE MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CAD. NO:1833 ILGIN/KONYA
SULTAN VELED ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : –
Faks: 03327551015
Adres :
SANDIKLI MAHALLESİ SARAYBOSNA CADDESİ NO:80 KARAPINAR KONYA
ALAADDİN YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(332) 241-0117,0(332) 241-0118
Faks: 03322410115
Adres :
AKADEMİ MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CAD. NO:285 SELÇUKLU/KONYA
BEYHEKİM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 03322610718,03322610723
Faks: 332-3532843
Adres :
BEYHEKİM MAH.ABDULLAH ULUBAY SOK.NO/13 SELÇUKLU/KONYA
ALİ ULVİ KURUCU ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(332) 261-0561
Faks: 03322610560
Adres :
Kosova Mah.Ünaldı Sokak No:1 Selçuklu/KONYA
MEHMET VEHBİ ÇELİK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 641-0128
Faks: 03326414569
Adres :
Kemaliye mah. Olof Palme Bulvarı No:2/A Kulu/KONYA
SEYDİŞEHİR YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 581-2034,0(332) 581-2035,0(332) 581-2036
Faks: 03325812034
Adres :
ANABAĞLAR MAHALLESİ PROF DR. NECMETTİN ERBAKAN CAD. NO:23/2 SEYDİŞEHİR-KONYA
CUMHURİYET YURDU(KONYA)
Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 241-4033,0(332) 241-4034
Faks: 03322414033
Adres :
Akademi Mah. Yeni İstanbul Cd. No:265 Selçuklu/KONYA
MELİKE CİHAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 502-0109
Faks: 03325020110
Adres :
BEYHEKİM MAHALLESİ ŞEHİT MUSTAFA AYDIN SOKAK NO:2 SELÇUKLU KONYA
HADİM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 418-1015,0(332) 418-1510
Faks: 03324181020
Adres :
Armağanlar Mah. 103255 Sk. Kapı No:16 Hadim/KONYA
KADINHANI-F. ALİ-FATMA SÜNDÜS İÇİL YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 834-1237,0(332) 834-2403
Faks: 03328340434
Adres :
Tepebaşı Mah. Çevre Yolu Cad. No:42 42800 Kadınhanı/KONYA
AKÖREN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 461-2421,0(332) 461-2422
Faks: 03324612424
Adres :
Yeni Mah. 27605 Sok. No: 6/ A Akören/KONYA
KONYA KIZ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 261-1635,0(332) 261-2310,0(332) 261-2311
Faks: 3322612313
Adres :
A Blok (Müdürlük) : Kosova Mh. Yeni İstanbul Cad. 208/A Selçuklu /KONYA B Blok : Kosova Mahallesi Mekke Caddesi No:2 Selçuklu /KONYA
MELİKE HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 350-4946,0(332) 350-8902
Faks: 03323503343
Adres :
İhsaniye Mah.Müneccimbaşı Sk.No:1 42040 Selçuklu /KONYA
FAHRÜNNİSA HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 255-0062
Faks: 03322650057
Adres :
YAZIR MAH.GÜLPAZARI SK.NO:6-8 SELÇUKLU/KONYA
BOZKIR-Y.Ö.KYK MUSTAFA SUNA-ÖZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 426-2147
Faks: 03324262530
Adres :A Blok (Kız Bloku)- DEMİRASAF MAHALLESİ 51027 SOKAK NO:24 BOZKIR KONYA B Blok (İdare ve Erkek Bloku)- YUKARI MAH. 50034 SOKAK NO:22 BOZKIR/KONYA C Blok (Erkek Bloku)- DEMİRASAF MAHALLESİ 51014 SOKAK NO:3/1 BOZKIR/KONYA
EREĞLİ KIZ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 712-1553
Faks: 03327104513
Adres :
TOROS MAH. ÜNİVERSİTE CADDESİ NO:10
MEVLANA KIZ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 235-7686,0(332) 235-9129
Faks: 03322350823
Adres :
IŞIKLAR MAH.HİCAZ SOK. NO:5 SELÇUKLU/KONYA
AKŞEHİR YURDU
Tipi : Ayrı
Telefon : 0(332) 824-8584,0(332) 824-8585
Faks: 03328140120
Adres :
KREDİ VE YURTLAR KURUMU AKŞEHİR YURT MÜDÜRLÜĞÜ KOZAĞAÇ MAHALLESİ KOZAĞAÇ CADDESİ NO:130/1 AKŞEHİR / KONYA
KONYA-ŞEMS-İ TEBRİZİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(332) 241-2522,0(332) 241-2523
Faks: 0-332-2412524
Adres :
AKADEMİ MAH.YENİ İSTANBUL CAD.NO:257/A SELÇUKLU/KONYA
KONYA-KİMYA HATUN KIZ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 03322902915,03322902916
Faks: 03322902913
Adres :
BOSNA HERSEK MAH.OSMANLI CAD.NO:9/9A SELÇUKLU/KONYA
Kayseri Devlet Yurtları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)
Tipi: KARMA
Telefon: 03526217860
Faks: 0352 621 01 32
Adres: ORTAOKUL CAD. NO:1 İBRAHİM AĞA MAH.
MUSTAFA ASIM KÖKSAL ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 03524372227
Faks:
Adres: FATİH CADDESİ NO:18 YENİDOĞAN MAHALLESİ
PERTEVNİYAL SULTAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0 352 4313844-45-46
Faks:
Adres: SAYER CADDESİ NUMUNE SOKAK NO:6 MEVLANA MAHALLESİ
GEVHER NESİBE YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0 352 4377336-37-38
Faks: 0 352 437 73 39
Adres: TALAS BULVARI NO:74 ERENKÖY MAH.
ERCİYES YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0 352 4374897-98
Faks: 0 352 437 12 06
Adres: TALAS BULVARI NO:79 KÖŞK MAH.
PINARBAŞI ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KARMA
Telefon:
Faks:
Adres: MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:2-3-4 HÜRRİYET MAHALLESİ
MELİKGAZİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 03524383810-12-13
Faks:
Adres: TALAS BULVARI NO:68 ERENKÖY MAH. MELİKGAZİ
ŞULE YÜKSEL ŞENLER ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0352 4377336
Faks:
Adres: ŞABAN YILMAZ CADDESİ NO:4 YENİDOĞAN MAHALLESİ
SAKARYA KYK YURTLARI
HENDEK YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0 264 614 53 43
Faks: 0264 614 10 13
Adres: 163. SOKAK NO: 150 BAŞPINAR MAH.
ABDURRAHMAN GÜRSES ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0264-6149775
Adres: SAKARYA BULVARI NO:215/1 AKOVA MAHALLESİ
SAKARYA YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0 264 346 07 41
Faks: 0 264 3460742
Adres: ÜNİVERSİTE CAD. 185. SOKAK NO:3 KEMALPAŞA MAH.SERDİVAN
SAKARYA ATATÜRK KIZ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 02642111555-56-57
Faks: 0 264 2745651
Adres: ÇARK CADDESİ NO:205/A SERDİVAN
SAKARYA SERDİVAN ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 02646661070
Faks: 0 264 666 10 70
Adres: AKADEMİYOLU SOKAK NO:5-46 ESENTEPE MAHALLESİ-SERDİVAN
SAKARYA ÖZEL YURTLAR
Odabaş Erkek Öğrenci Yurdu
Erkek Öğrenci Yurdu
Adapazarı / Sakarya
Atlas Plus Erkek Öğrenci Yurdu
Erkek Öğrenci Yurdu
Serdivan / Sakarya
Nusret Erkek Öğrenci Yurdu
Erkek Öğrenci Yurdu
Adapazarı / Sakarya
Gökbayrak Erkek Öğrenci Yurdu
Erkek Öğrenci Yurdu
Geyve / Sakarya
Koç Erkek Öğrenci Yurdu
Erkek Öğrenci Yurdu
Geyve / Sakarya
UniGarden Sakarya Erkek Öğrenci Yurdu
Erkek Öğrenci Yurdu, Erkek Öğrenci Apartlar
Serdivan / Sakarya
Akın Erkek Öğrenci Yurdu
Erkek Öğrenci Yurdu
Pamukova / Sakarya
AKÇAABAT-FATİH YURDU
Tipi: KARMA
Telefon: 0462 248 10 41
Faks: 0 462 248 10 40
Adres: ADNAN KAHVECİ BULVARI NO: 110/I FATİH MAH. SÖĞÜTLÜ
YOMRA-KANUNİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0462 341 18 00
Faks:
Adres: TRABZON CAD. NO: 160 SANCAK MAH.
SÜRMENE YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0 462 7464971-72
Faks: 0 462 7464974
Adres: SAHİL CAD. NO: 84 ÇAMLICA MAH.
OF ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KARMA
Telefon: 04627715078
Faks: 0462 771 50 77
Adres: H.M.B. ULUSOY CAD. NO:140 ÇAMLI MAH.
FUAT SEZGİN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0462 666 66 44
Faks:
Adres: ADNAN KAHVECİ BULVARI MELEK SOKAK NO:5/7 SÖĞÜTLÜ
BEŞİKDÜZÜ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KARMA
Telefon: 4628712116
Faks: 0462 871 21 50
Adres: HACI OSMAN YÜCESAN CAD. NO:92 VARDALLI MAHALLESİ
GÜLBAHAR HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon:
Faks:
Adres: İNÖNÜ CAD. NO:29 İNÖNÜ MAH.
TRABZON NİZAMİYE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 0 462 3280930-3280931-3280982
Faks: 0 462 3250337
Adres: LOJMAN SOKAK NO:11 ÜNİVERSİTE MAH.
MAÇKA-ŞÜKRÜ KARADENİZ ÖĞR.YURDU
Tipi: KARMA
Telefon: 04625122012
Faks: 0462 512 20 09
Adres: ATATÜRK CADDESİ NO:86 MAÇKA MERKEZ MAH.
TRABZON-DOĞU KARADENİZ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 0462 328 01 01
Faks: 0462 328 11 12
Adres: FARABİ CAD. NO: 61 ÜNİVERSİTE MAH.
Trabzon Özel Öğrenci Yurtları ve Telefon Numaraları
1. Akçaabat – Özel T.S.K Eğitim Vakfı Trabzon Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 180
Telefon : 462 248 82 29
Adres : Adnan Kahvecı Blv. Melek S.No:5/7 Akçaabat
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2. Akçaabat – Özel Ay Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 144
Telefon : Yok
Adres : Söğütlü Mah.Uğurlu Cad.
3. Akçaabat – Özel Emirali Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 82
Telefon : 462 248 89 51
Adres : Söğütlü Orta Mah. Volkan Sok No :9
4. Akçaabat – Özel Hasret Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 72
Telefon : 462 248 81 93
Adres : Söğütlü Beldesi Adnan Kahveci Bulvarı No/94
5. Akçaabat – Özel Huzur Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 69
Telefon : 462 248 12 67
Adres : Adnan Kahveci Caddesi No:66 –Söğütlü
6. Akçaabat – Özel Samira Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 100
Telefon : 462 248 29 56
Adres : Söğütlü mah. Esenler sok. No:3
7. Akçaabat – Özel Sultan Murat Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 225
Telefon : 462 248 17 24
Adres : Fatih Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad. Deniz Sok. Akçaabat
8. Akçaabat – Özel Yıldızlı Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 216
Telefon : 462 248 85 87
Adres : Yıldızlı Beldesi Orta M.32/1 Akçaabat
9. Beşikdüzü – Özel Sahil Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 37
Telefon : 462 871 24 24
Adres : Cumhuriyet M. Afşar Sok. No:1
10. Beşikdüzü – Usta Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 187
Telefon : 462 871 70 73
Adres : Vardarlı Mah.14 Şubat Cad. No:17
11. Maçka – Özel Şükrü Karadeniz Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 239
Telefon : 462 512 15 04
Adres : Meryemana Cad. KTÜ Maçka Yüksek Okulu Yanı Maçka
12. Merkez – Çaykara-Dernekpazarı Kültür Ve Day. Derneği Yükseköğr. Erkek Y.
Kapasitesi: 369
Telefon : 462 325 18 82
Adres : Değirmendere Sanayi Mah. 1. Sk. Trabzon
13. Merkez – Özel Alparslan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 49
Telefon : 462 325 27 41
Adres : Kalkınma Mahallesi 118 No. Sokak No/18
14. Merkez – Özel Güler Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 61
Telefon : 462 325 78 94
Adres : Kalkınma Mah.118 No’lu Sok. No:3
15. Merkez – Özel Hatice Sultan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 298
Telefon : Yok
Adres : Kalkınma Mah. Akif Saruhan Cad. Kayabaşı Sok.
16. Merkez – Özel Kalkınma Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 92
Telefon : 462 328 08 00
Adres : Kalkınma Mahallesi İnce Sokak No/8
17. Merkez – Özel Kardelen Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 78
Telefon : 462 325 61 44
Adres : Kalkınma Mah. 13 No’lu Sok. Keleşoğlu Apt. No:14
18. Merkez – Özel Melikşah Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 88
Telefon : 462 326 40 83
Adres : Moloz Mevkii Bedesten Cad. No:5 Trabzon
19. Merkez – Özel Nil Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 73
Telefon : 462 325 12 39
Adres : Sanayi Mahallesi Anadolu Caddesi Yıldız Sokak
20. Merkez – Özel Selimiye Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 162
Telefon : 462 325 20 98
Adres : Merkez Sanayi M. Demet S. Değirmendere
21. Merkez – Özel Şehzade Selim Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 192
Telefon : 462 334 69 69
Adres : Konaklar Mah.Emek Cad.No:5
22. Merkez – Özel Yıldız Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 72
Telefon : 462 334 68 52
Adres : Konaklar Mah. Hürriyet Cad. Gökçe Deniz Sok No:27
23. Merkez – Özel Zehra Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 125
Telefon : 462 325 87 79
Adres : Anadolu Cad. No:10/2 Değirmendere
24. Merkez – Yalıncak KOTYD Gülyalı Yük. Öğr. Erkek Öğr. Yurdu
Kapasitesi: 70
Telefon : 462 334 25 60
Adres : Yalıncak Beldesı İstiklal Cad. Gülyalı Mah.
25. Akçaabat – Özel Ahmet Asiye Cinemre Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 278
Telefon : 462 248 89 16
Adres: Fatih Mahallesi Camikebir Sokak No/6
26. Akçaabat – Özel Bilgi Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 126
Telefon : 462 326 75 78
Adres: Söğütlü Beldesi Atatürk Bulvarı Çınar Sokak
27. Akçaabat – Özel Öz Çırakoğlu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 108
Telefon : 462 248 33 90
Bingöl Devlet Yurtları KYK
BİNGÖL KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: KIZ
Telefon: 04262141711
Faks:
Adres: AYDINLIK CAD. RECEP TAYYİP ERDOĞAN MH.I NO:5
BİNGÖL ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi: ERKEK
Telefon: 04262150774
Faks: 0426 215 07 74
Adres: ZEKİ ERGEZEN BULVARI DÜZAĞAÇ MEVKİİ NO: 18/1 ŞEHİT MUSTAFA GÜNDOĞDU MAH.
Muğla yurt adresleri
TDV MUĞLA KAMPÜS YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU - TÜRKİYE DİYANET VAKFI
Yeniköy Mah. 404. Sok. 24 D:9 Menteşe, Muğla
Öğrenci Yurtları
TELEFON 02522239600
YURTKUR - YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU - ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kötekli Mah. Sıtkı Koçman Cad. 14-16 Muğla Merkez, Muğla
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü iletişim bilgileri (Tüm Türkiye) için tıklayınız
KYK YURDU BULUNAN İL VE İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ
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