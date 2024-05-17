KYK yurtları emeklilere açılacak! İşte emekliler için atılan diğer adımlar....

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çok önemli açıklamalarda bulundu. SGK'nın sadece maaş ödeyen, ikramiye ödeyen bir kurum olmaktan çıkarılacağını söyleyen Işıkhan, "emeklilerimize yönelik; sağlık hizmetlerinden, sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında çok önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz SGK, emekliler açısından sadece maaş ödeyen, ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK’yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK’ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan SGK'yı emeklilerin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturduklarını belirterek, "SGK'yı emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik; sağlık hizmetlerinden, sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak" dedi.

DETAYLARI TEK TEK AÇIKLADI

Bakan Işıkhan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yeni bir hizmet modeline taşımayı amaçladıklarını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz SGK, emekliler açısından sadece maaş ödeyen, ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK’yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK’ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan SGK'yı emeklilerin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturduklarını belirterek, "SGK'yı emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik; sağlık hizmetlerinden, sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak" dedi.

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Bakan Işıkhan’ın gündeminde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yakın zamanda hayata geçireceği sağlık geri ödeme fatura tutarlarının denetimine ilişkin yapay zeka uygulaması da vardı.

Bakan Işıkhan, "SGK Co-Pilot" uygulaması ile kayıp-kaçak, suiistimal, anomali tespiti veri ile karar alma, risk odaklı denetim, akıllı asistan, veri ile tahmin modelleme uygulamalarının etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Bu uygulama ile sağlık geri ödeme fatura tutarlarının daha sıkı bir biçimde denetleneceğini kaydeden Bakan Işıkhan, "Bu proje kapsamında verilerimizüzerinden analiz yapılarak sağlık geri ödeme fatura maliyetlerinin düşürülmesi, sağlık fatura inceleme operasyon süreçlerinin kısaltılması, iş gücünün ve kaynakların doğru, etkin ve verimli kullanılması, sağlık geri ödeme süreçlerinin iyileştirilmesi, sağlık fatura inceleme ve ödeme süresinin hızlandırılması hedeflenmektedir" dedi.

YURTLAR EMEKLİLERE AÇILIYOR

Bakan Işıkhan, emeklilerin yaz aylarında uygun olan yurtlardan faydalanabileceğini söyledi.

Kamu tesislerinden emeklilerinde faydalanacağını söyleyen Bakan Işıkhan şu açıklamalarda bulundu:

"Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, 1 aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi bünyesindeki tesislerin ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı. Emeklilerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek"