Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte KYK yurt başvuru süreci başladı. KYK yurtlarına yerleşen isimler haftalar öncesinde açıklandı. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin ardından yedek yerleştirme süreci başladı. Son olarak yedek yerleştirme sonuçları açıklandı ve bazı illerde yedeği kalmayan yurtlar ortaya çıktı. Peki, yedeği biten il ve ilçe yurt başvuruların ne zaman?

KYK yurt yedeği biten il ve ilçelere başvurular ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 18 Ekim tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda, yedeği biten il ve ilçeler için ise yurt başvuruları başladı. 18 Ekim’de başlayan başvuru işlemleri 24 Ekim’de sona erecek.

Yedeği biten il ve ilçelere ait liste şöyle;