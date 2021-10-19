  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KYK yurt yedeği biten il ve ilçelere başvurular ne zaman?
Eğitim

KYK yurt yedeği biten il ve ilçelere başvurular ne zaman?

KYK yurt başvurusu alınan il ve ilçeler | Üniversite kayıt işlemlerinin ardından KYK yurtlarıyla ilgili süreç başladı. Son olarak KYK yurt yedek sonuçları açıklandı. Bazı il ve ilçelerde ise yedeği biten yurtlar oluştu. Söz konusu yurtlar için başvurular başladı. Peki, KYK yurt yedeği biten il ve ilçeler için başvurular ne zaman bitecek? Hangi illerde KYK yurt başvurusu alınıyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-19 10:56:00 -
KYK yurt yedeği biten il ve ilçelere başvurular ne zaman?

Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte KYK yurt başvuru süreci başladı. KYK yurtlarına yerleşen isimler haftalar öncesinde açıklandı. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin ardından yedek yerleştirme süreci başladı. Son olarak yedek yerleştirme sonuçları açıklandı ve bazı illerde yedeği kalmayan yurtlar ortaya çıktı. Peki, yedeği biten il ve ilçe yurt başvuruların ne zaman?

KYK yurt yedeği biten il ve ilçelere başvurular ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 18 Ekim tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda, yedeği biten il ve ilçeler için ise yurt başvuruları başladı. 18 Ekim’de başlayan başvuru işlemleri 24 Ekim’de sona erecek.

Yedeği biten il ve ilçelere ait liste şöyle;

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama
Siyaset

Asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama

Van ziyareti sırasında asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama yapıldı. Partid..
İki ülke arasında vize kalktı! Türkiye bir ülkeye daha kimlikle seyahat edebilecek
Gündem

İki ülke arasında vize kalktı! Türkiye bir ülkeye daha kimlikle seyahat edebilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunduğu Angola ziyaretinin ardından iki ülke arasında seyahatlerde vize muafiyeti getirildi...
İsrail zulmünden kaçıyorlar! Yahudiler İran’a kaçarken yakalandı
Dünya

İsrail zulmünden kaçıyorlar! Yahudiler İran’a kaçarken yakalandı

Siyonist İsrail’e ve uygulamalarına karşı olan Ultra Ortadoks Yahudileri, İran’a kaçmak isterken yakalandılar. İsrail basınına göre; Ortodok..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay