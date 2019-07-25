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KYK yurt ödemesini unutup kaydı silinenler tekrar döner mi?

Üniversite tercihini yapan öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvurularının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. KYK yurt başvuruları konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak KYK başvurularının üniversite kayıtlarıyla aynı anda başlaması kuvvetle muhtemel. Peki KYK yurt ödemesini unutup kaydı silinenler tekrar döner mi?

25 Temmuz 2019 Perşembe 19:57
KYK yurt ödemesini unutup kaydı silinenler tekrar döner mi?

Üniversite tercihini yapan öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvurularının ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. KYK yurt başvuruları konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak KYK başvurularının üniversite kayıtlarıyla aynı anda başlaması kuvvetle muhtemel. Peki KYK yurt ödemesini unutup kaydı silinenler tekrar döner mi?

Aylık yurt ücretini aksatan öğrenciler için hangi işlemler uygulanmaktadır?

Yurt ücreti ne zaman ve nasıl ödenecek?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

Yurt ücretini ayın son iş günü belirlenen saate kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün saat 16.00’dan sonra güvence bedelinden mahsup edilir. Güvence bedelini tamamlaması için izleyen ayın 10’u mesai bitimine, ayın 10’unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar süre verilir. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedelini tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de güvence bedelinden mahsup edilerek öğrencinin kaydı silinir. Kaydı silinen bu öğrencilerin başvurularının kabulü halinde aynı öğretim yılı için iki kat güvence bedeli alınarak yurda kayıtları yapılır. Öğrencinin talebiyle dönem sonunda tek kat güvence bedeli iade edilir.

Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı, kaza veya hastalık ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün, diğer durumlarda ayın 15’ine kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; aile hekimliği, Sağlık Bakanlığına bağlı diğer resmi sağlık kurumları veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 19:57
  1. KYK yurt ödemesini unutup kaydı silinenler tekrar döner mi?
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