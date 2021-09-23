Üniversite öğrencileri yüz yüze eğitimle birlikte yurt sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt ikinci yedek sonuçları açıklandı mı nereden sorgulama yapılıyor?

KYK yurt ikinci yedek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler yedek sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvuru işlemleri 12 Eylül'de sona erdi. KYK yurt sonuçları ise 16 Eylül'de ilan edildi. Adaylar e devlet üzerinden yurt kayıtlarını 19 Eylül 22.45'e kadar yapabildi. E kayıt işlemlerini yapanların haklarını kaybetmemeleri için ilk ödemelerini son olarak 19 Eylül'e kadar yapması gerekiyordu. İlk kayıtların tamamlanmasının ardından 1.yedek sonuçları ilan edildi. İkinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de açıklandı. Üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK yurt yedek sonuçlarına ulaşmak isteyenler gsb.gov.tr adresinden sorgulama işlemi yapabilir.