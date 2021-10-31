KYK yurtlarına yerleşen öğrenciler, her ay yurt ücretini yatırmak zorunda. Aylık olarak yatırılan ücretin elden mi bankadan mı yapıldığı ise merak ediliyor.

KYK yurt borcu son ödeme tarihi

KYK yurt ücretleri her ay ödeniyor. Yurtlarda kalanlar KYK yurt ücretlerini Ziraat Bankası mobil uygulamasından ya da ATM'den yatırabilirsiniz. Ayrıca yurt ücretlerini ‘kyk.ziraatbank.com.tr’ üzerinden ödemeniz de mümkün.

Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59’a kadar banka aracılığıyla ödenir.

KYK yurt kuralları nelerdir?

KYK yurtlarına uyulması gereken kurallar mevcuttur. Öğrenciler sabah en erken 06.00’da yurttan çıkabilir gece ise en geç 23.00’de giriş yapmak zorundadırlar. Belirtilen saatlerde yurda dönmeyen öğrenci uyarı alır. İşte, yurt kuralları:

1. Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır.

2. Odanızı terk etmeden önce yatağınızı ve odanızı düzenleyiniz.

3. Oda ve koridorlarda gürültü yapmayınız, yüksek sesle konuşmayınız, ders çalışan ve dinlenen arkadaşlarınızın olduğunu unutmayınız.

4. Odalarda her türlü yemek, kahvaltı yapmak, çay kahve hazırlamak yasaktır.

5. Odalarda ısıtıcı kullanmak ve elektrik kullanarak radyo teyp vb. aletlerle müzik dinlemek yasaktır.

6. Odalarda kokuşmaya ve bozulmaya elverişli yiyecek-içecek bulundurmak yasaktır.

7. Odalarda iskambil kağıdı, tavla, okey vb. oyunları oynamak ve müzik aleti çalmak yasaktır.

8. Ders çalışmak için okuma salonunu kullanınız. Okuma salonlarındaki masa ve sandalyelerin yerlerini keyfiyetinize göre değiştirmeyiniz. Masa üzerinde kitap ve doküman bırakmayınız. Diğer arkadaşlarınızın ders çalışma ihtiyaçlarınıda düşününüz.

9. Yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini değiştirmeyiniz.

10. Yatağınızı idarenin belirlediği şekilde düzeltiniz.

11. Yatakhanelerde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile ısıtıcı araç ve gereçleri bulundurmayınız.

20. Yurt giriş ve çıkışlarında parmak izi sistemini kullanınız.

21. Yurt öğrencisi olmayanların yurda veya yatakhaneye girmesine izin vermeyiniz.

22. Kişilerle olan ilişkilerinizde kaba ve saygısız olmayınız, tartışmalardan kaçınınız, çevrenizi temiz tutunuz ve gürültü yapmayınız.

24. Yurdun malzemesini izinsiz olarak dışarı çıkarmayınız, yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini idareden izin almadan değiştirmeyiniz, yurt eşyasının temizliğine ve korunmasına özen gösteriniz.

25. Para karşılığı oyun oynamayınız, kumar oynamakta kullanılan araç ve gereçleri bulundurmayınız.

26. Alkollü içecek, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmayınız ve bulundurmayınız.

28. Milli birlik ve beraberliğimizi bozacak yayın ile genel ahlâka aykırı resim ve afişleri yurda getirmeyiniz, asmayınız ve odanızda bulundurmayınız.

29. Yurt binalarında duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerlerine yazı yazmayınız, işaret ve benzeri şekiller çizmeyiniz, fotoğraf yapıştırmayınız.

30. Yurdun içinde ve dışında genel ahlâk kurallarına aykırı harekette bulunmayınız. Her ne sebeple olursa olsun, idareci ve görevlilerin görevlerini yapmalarına engel olmayınız.

31. Rencide edici davranışta ve fiili saldırıda bulunmayınız, tehdit etmeyiniz.

32. Yurt idaresinden izin almadan yurt içinde yasal olmayan toplantılar düzenlemeyiniz, eylemlerde bulunmayınız, idare ve idareciyi protesto maksadıyla gösteri düzenlemeyiniz, gösteriye katılmayınız.

33. Yurt içinde kesici delici alet veya silah bulundurmayınız. Her ne şekilde olursa olsun, yasadışı örgütlere katılmayınız

veya faaliyette bulunmayınız.

34. Daimi ikametgâh adresinizde değişiklik olduğunda 30 gün içerisinde yurt idaresine bildiriniz.

35. Yurt İdaresinden prosedüre uygun izin almadan geceyi dışarıda, ailenizin, arkadaşlarınızın vb. yanında geçirmeyiniz.

36.İdare tarafından verilen oda ve yatakta yatınız.