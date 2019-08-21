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KYK yurt beslenme yardımı ne kadar?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları başladı. KYK yurt başvuruları 26 Ağustos’a kadar yapılmakta. KYK yurtlarında kalan öğrencilerhem daha az para ödüyorlar hem de katileli hizmetlerden yararlanıyorlar. Bedava internet kullanan öğrenciler, dört kişilik odalarda kalmakta. Her öğrenciye ait çalışma masası bulunan KYK yurtlarında beslenme yardımı da yapılmakta. Peki KYK yurdunda kalan öğrenciler beslenme yardımından nasıl yararlanmakta?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:22
KYK yurt beslenme yardımı ne kadar?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları başladı. KYK yurt başvuruları 26 Ağustos’a kadar yapılmakta. KYK yurtlarında kalan öğrenciler  hem daha az para ödüyorlar hem de katileli hizmetlerden yararlanıyorlar. Bedava internet kullanan öğrenciler, dört kişilik odalarda kalmakta. Her öğrenciye ait çalışma masası bulunan KYK yurtlarında beslenme yardımı da yapılmakta. Peki KYK yurdunda kalan öğrenciler beslenme yardımından nasıl yararlanmakta?

KYK yurtlarında kalan tüm öğrencilerin beslenme yardımı hakkı mevcut olup herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak söz konusu öğrencilerin beslenme yardımı yükseköğretim kurumlarının öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla bir öğretim yılında dokuz ayı geçemez.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:22
  1. KYK yurt beslenme yardımı ne kadar?
  2. KYK yurdunda kalan öğrenciler beslenme yardımından nasıl yararlanmakta?
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