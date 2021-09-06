KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak 2021 2022 KYK yurt başvurusu başladı mı?

KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu? KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak 2021? ÖSYM YKS tercih sonuçlarını açıklamasıyla birlikte YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri alınmaya başlanacak. Üniversite kayıtları ister şansen başvurularak istenirse de e devlet üzerinden elektronik olarak yapılacak. Şahsen olarak üniversiteye gidilerek yüz yüze yapılacak üniversite kayıt tarihleri 6-10 Eylül 2021, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

KYK yurt başvurusu başladı mı?

KYK yurt başvuruları başladı mı 2021? KYK yurt başvuruları Gençlik ve Spor Baanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK burs ve yurt başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı.

KYK yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuruların 20 Ağustos tarihinde sona ermesinin ardından gözler Kredi ve Yurtlar Kurumuna çevrildi. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Yurt başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından haberimiz güncellenecektir.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları resmi site üzerinden yayımlanacak olan link üzerinden e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Öğrencilerin bu adımda bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak yapmaları istenecek. KYK yurt başvurusu için tıklayın

KYK yurt başvuru şartları neler?

Kimler KYK yurt başvurusunda bulunur? İşte KYK yurt başvuru şartları:

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

KYK yurt ücretleri ne kadar 2021 2022

2021-2022 dönemi yurt ücretlerine ilişkin de bir açıklama bulunmuyor. Ancak standart odaların 2021 yılında aylık 200 lira olması bekleniyor. Yüksek standartlı odaların ise aylık 350 lira civarında olması bekleniyor. Öte yanda yurt fiyatları bulunduğu ile göre de farklılık gösterebiliyor.

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