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KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu için gerekli belgeler neler?

Binlerce üniversite öğrencisi adayının beklediği üniversite kayıtları başladı. Üniversite kayıtları için kazandıkları üniversiteye gidip kayıt yaptıran öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurt başvuruları aynen geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite kayıtlarının başladığı gün KYK yurt başvuruları da başladı. KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerin şimdi sorusunu aradığı KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu için gerekli belgeler neler? Üniversite kayıtlarını yaptıran öğrencilerin KYK yurt başvurularına başvuruda yapabilmesi için üniversite kayıtlarını yapan aday 24 saat sonra KYK yurt başvurusunda bulunabilecek.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:27
KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu için gerekli belgeler neler?

Binlerce üniversite öğrencisi adayının beklediği üniversite kayıtları başladı. Üniversite kayıtları için kazandıkları üniversiteye gidip kayıt yaptıran öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurt başvuruları aynen geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite kayıtlarının başladığı gün KYK yurt başvuruları da başladı. KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerin şimdi sorusunu aradığı KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu için gerekli belgeler neler? Üniversite kayıtlarını yaptıran öğrencilerin KYK yurt başvurularına başvuruda yapabilmesi için üniversite kayıtlarını yapan aday 24 saat sonra KYK yurt başvurusunda bulunabilecek.

KYK yurt kayıtları e-devlet'ten nasıl yapılacak? Öğrenciler yurt başvurularının tarihinin açıklanmasıyla beraber bu sorunun yanıtını oldukça merak ediyorlar. Bu bağlamda başvurular 19 Ağustos tarihinde başlayıp 26 Ağustos tarihinde sona erecek. Adaylar başvuru işlemlerini e-devlet giriş ekranı üzerinden gerçekleştirebilecekler. Şehir dışında üniversite eğitimi alacak öğrencilerin gerçekleştirildiği KYK yurt başvurularını tek tek detaylı olarak incelenip değerlendirilmesiyle beraber ''kyk.gsb.gov.tr''den duyurulacaktır. 

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Başvurular 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. İşte kurum tarafından yapılan açıklama...

“Sevgili öğrenciler T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları 19 Ağustos’ta başlıyor. 26 Ağustos’a kadar başvurularınızı “Dijital Türkiye” (e-Devlet) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

KYK yurt başvurusu için gerekli belgeler neler?

Kurum Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge)

% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılmak üzere bildirilen Türkiye Burslusu öğrenciler,

T.C Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Yükseköğretim Bakanlığı’nın imzalamış oldukları Mutabakat Zaptı neticesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılacağı bildirilen Afganistan Hükümeti Burslusu öğrenciler,

06.10.2016 tarihinde T.C Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol neticesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılacağı bildirilen Yükseköğretim Kurulu Burslusu öğrenciler.

KYK yurtları nerede var? Devlet yurtları sorgula e devlet 2019-2020 e devlet KYK yurt başvurusu

Burslu uluslararası öğrenciler dışında kalan uluslararası öğrenci başvuruları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçiliği’nce Kurumumuz yurtlarında barındırılacağı bildirilen KKTC vatandaşı öğrenciler,

Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen uluslararası değişim programlarından yararlanacaklar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılacağı bildirilen Mevlana Değişim Programı kapsamındaki öğrenciler,

Yurtlarımızdaki boş yatak üzerinden ayrılan kontenjanlar dahilinde barındırılmalarına imkan sağlanan Kendi İmkanlarıyla Ülkemize Gelen Uluslararası Öğrenciler,

Ülkemize yükseköğrenim görmek üzere gelen uluslararası öğrencilerin yurtlara yerleştirme işlemleri kontenjanları dahilinde gerçekleştirilmektedir.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:27
  1. Ankara
  2. KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
  3. KYK yurt başvurusu için gerekli belgeler e-devlet
  4. KYK yurt başvurusu için gerekli belgeler neler?
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