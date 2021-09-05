Üniversiteyi kazanan milyonlar için heyecanlı süreç başladı. Kimi öğrenci yaşadığı ilden çok uzak bir yere gidecek. Bu sebeple hem aileler hem de öğrenciler KYK yurtlarına ne zaman nasıl nereden başvuru yapabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt başvuruları hangi gün başlayacak?

KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 2022 KYK yurt başvurusu ne zaman?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından elektronik kayıt işlemi 4 Eylül’de başladı. E kayıtlar 8 Eylül’e kadar e devlet üzerinden yapılacak. Kesin kayıt işlemleri ise okullarda 6-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak. KYK yurt başvuruları ise e devlet üzerinden yapılacak. Ancak yurt başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklama gelmedi. KYK resmi web sitesinden yapılacak açıklamanın ardından başvuru tarihlerine haberlerimizde yer vereceğiz.

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KYK yurt başvuru şartları nelerdir?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.