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Eğitim KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman alınıyor?
Eğitim

KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman alınıyor?

KYK başvuruları ne zaman? Üniversite öğrencileri ve bu yıl bir programa yerleşecek olanlar KYK yurt, burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-07-13 19:09:00 -
KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman alınıyor?

Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Sınavın ardından bir yandan sonuçlar beklenirken bir yandan da burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman?

KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman alınıyor?

Üniversite öğrencileri ile bu yıl bir programa yerleşmeyi umut edenler KYK burs ve yurt başvurularını ne zaman alınacağı merak ediliyor. YKS sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak. Tercih süreciyle ilgili takvim ise henüz açıklanmadı.

Öğrenciler KYK yurt başvurularını ne zaman alınacağını merak ediyor. Yurt başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor. Ancak genellikle yurt başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlıyor. İşlemler ise e-Devlet üzerinden alınıyor.

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman alınacağına ilişkin de bir tarih açıklanmadı. Ancak önceki yıllar göz önünde bulundurulduğunda başvuru işlemlerinin ekim-kasım ayı gibi alınması bekleniyor.

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