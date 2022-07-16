Milyonlarca üniversite öğrencisi KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, KYK başvuruları ne zaman alınacak?

KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman ayın kaçında başlar?

Üniversite öğrencileri KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Henüz KYK başvurularına ilişkin bir tarih açıklanmadı.

YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS sonuçlarının 20 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. Genellikle yurt başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlıyor. İşlemler ise e-Devlet üzerinden alınıyor.

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman alınacağına ilişkin de bir tarih açıklanmadı. Önceki yıllar göz önünde bulundurulduğunda başvuru işlemlerinin ekim-kasım ayı gibi alınması bekleniyor.