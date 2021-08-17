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Eğitim KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
Eğitim

KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Şehir dışında okumak isteyen öğrenciler genellikle KYK yurtları tercih etmektedir. Okulların açılmasına az bir süre kaldığı için öğrenciler, KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-08-17 20:00:00 -
KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs nedeniyle ve uzaktan eğitim sebebiyle yurtlar kullanılamıyordu. Kredi ve Yurtlar Kurumu için yurt başvuruları bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2021 KYK yurt başvuruları hakkında gelecek resmi açıklama bekleniyor. İşte merak edilen haberin devamı…

KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt başvuruları ÖSYM'nin yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleşecek. KYK yurt ve burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. KYK başvuruları resmi site üzerinden yayımlanmasının ardından e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

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