Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları için geri sayım başladı. Normalleşme ile birlikte gözler YURTKUR'dan gelecek başvuru açıklamasında. Üniversite öğrencileri, eylül ayında yeni döneme başlayacak. Yerleştirme işlemleri ardından başlayan KYK yurt başvuruları bu yıl ne zaman başlayacak? sorusu merak kazandı.

KYK yurt başvuruları ne zaman 2021?

Üniversiteler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak. Üniversitelilerin kaldığı KYK yurtları da Eylül ayı itibariyle faaliyete geçecek. KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı YURTKUR tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girerek yükseköğretim programına girmeye hak kazanan birinci sınıf öğrencileri ve ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilir. Yurt başvuruları başladığında, başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Kesin tarih YURTKUR tarafından açıklanacak.