KYK yurt başvuruları ne zaman?

KYK yurt başvurusu başladı mı? |Üniversite öğrencileri ve aileleri hem güvenlik hem de ekonomik şartlar sebebiyle KYK yurtlarını tercih ediyor. Ancak KYK yurtları sınırlı kapasiteye sahip. Bu sebeple başvurular e devlet üzerinden yapılıyor. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? | KYK yurt başvuruları açıldı mı? | KYK yurt başvurusu ne zaman?