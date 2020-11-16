  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KYK yurt başvuruları ne zaman?
Eğitim

KYK yurt başvuruları ne zaman?

KYK yurt başvurusu başladı mı? |Üniversite öğrencileri ve aileleri hem güvenlik hem de ekonomik şartlar sebebiyle KYK yurtlarını tercih ediyor. Ancak KYK yurtları sınırlı kapasiteye sahip. Bu sebeple başvurular e devlet üzerinden yapılıyor. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? | KYK yurt başvuruları açıldı mı? | KYK yurt başvurusu ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:50:00 -
KYK yurt başvuruları ne zaman?

KYK yurt başvurusu yap | KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim-8Kası tarihleri arasında yapıldı. Burs ve öğrenim kredisi başvurularının ardından gözler yurt başvurularına çevrildi. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı?

KYK yurt başvuruları ne zaman?

Öğrenciler KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde KYK yurt başvuruları 19 Ağustos-26 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Ancak 2020-2021 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Sürecin koronavirüs salgını sebebiyle uzadığı biliniyor. KYK yurt başvuru tarihleri açıklandığında haberlerimizde bu bilgilere ulaşabileceksiniz.

KYK yurt başvuruları TC kimlik numarası ve şifre ile e devlet üzerinden yapılıyor.

E DEVLET YURT BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ 

Üniversiteler açılıyor mu? | Üniversiteler aralık ayında açılır mı?
Üniversiteler açılıyor mu? | Üniversiteler aralık ayında açılır mı?

Eğitim

Üniversiteler açılıyor mu? | Üniversiteler aralık ayında açılır mı?

KYK burs sonuçları
KYK burs sonuçları

Eğitim

KYK burs sonuçları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzüne çarpınca konuyu değiştirmeye çalıştı: Aliyev, BBC'de İngiliz sunucuyu madara etti!
Dünya

Yüzüne çarpınca konuyu değiştirmeye çalıştı: Aliyev, BBC'de İngiliz sunucuyu madara etti!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BBC sunucusunun "Azerbaycan'da basın özgürlüğü yok" sözlerine bomba cevaplar verdi. İddialarını yalan..
BAE'de neler oluyor? İki İsrailli gözaltına alındı
Dünya

BAE'de neler oluyor? İki İsrailli gözaltına alındı

Terör ve işgal devleti İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlete ait bir ..
İran'dan Türkiye'ye skandal suçlama
Dünya

İran'dan Türkiye'ye skandal suçlama

İran, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferini gölgelemeye devam ediyor. Türkiye'nin bölgeye yabancı savaşçı gönderdiğini öne süren Tahran yöne..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay