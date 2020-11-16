KYK yurt başvuruları ne zaman?
KYK yurt başvurusu başladı mı? |Üniversite öğrencileri ve aileleri hem güvenlik hem de ekonomik şartlar sebebiyle KYK yurtlarını tercih ediyor. Ancak KYK yurtları sınırlı kapasiteye sahip. Bu sebeple başvurular e devlet üzerinden yapılıyor. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? | KYK yurt başvuruları açıldı mı? | KYK yurt başvurusu ne zaman?
KYK yurt başvurusu yap | KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim-8Kası tarihleri arasında yapıldı. Burs ve öğrenim kredisi başvurularının ardından gözler yurt başvurularına çevrildi. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı?
KYK yurt başvuruları ne zaman?
Öğrenciler KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde KYK yurt başvuruları 19 Ağustos-26 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Ancak 2020-2021 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Sürecin koronavirüs salgını sebebiyle uzadığı biliniyor. KYK yurt başvuru tarihleri açıklandığında haberlerimizde bu bilgilere ulaşabileceksiniz.
KYK yurt başvuruları TC kimlik numarası ve şifre ile e devlet üzerinden yapılıyor.
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