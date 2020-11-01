KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu ne zaman?

Üniversitelerin yüz yüze eğitim tarihlerinin belli olmasıyla birlikte yurt başvurularının da tarihinin belli olması bekleniyor. KYK yurt başvuruları 2020 ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvurusu ne zaman?

KYK burs başvurusunun başlamasıyla birlikte gözler yurt başvurusuna da çevrildi. KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek.

2020 KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Yurt başvurularının da burs başvuru için son tarih olan 3 Kasım'dan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda KYK yurt başvusu tarihleri netleştiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.