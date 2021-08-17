Üniversite tercih sonuçlarını bekleyen adaylar ile mevcut üniversite öğrencileri KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt başvuruları eylül ayında mı alınacak? KYK yurt başvurusu nereden yapılır?

KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman ayın kaçında?

Henüz KYK yurt başvuru işlemlerinin alınacağı tarih açıklanmadı. Kayıtların YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından açılması bekleniyor. Üniversite tercihleri 5 Ağustos-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların ise 1 Eylül’e kadar açıklanması gerekiyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

KYK yurt başvuru tarihleri açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor.

Adaylar sisteme TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra başvuru işlemini tamamlayabilir.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK yurt başvuru şartları nelerdir?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.