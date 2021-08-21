KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK ücretleri ne kadar açıklandı mı?
2021 KYK yurt ücretleri | Üniversite tercih işlemleri 20 Ağustos’ta sona erdi. Tercih işlemlerini yapan ve sonuçları bekleyenler KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları nereden nasıl yapılır?
Üniversite sınavı 26-27 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Milyonlarca aday tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihleri arasında yaptı. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK ücretleri ne kadar açıklandı mı?
Üniversite yerleştirme sonuçlarının 1 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. KYK yurt ve burs başvurularının başlayacağı tarih ise henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının başlayacağı tarihin açıklanması bekleniyor. KYK yurt ve burs başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. Bu sebeple adayların e devlet şifrelerinin bulunması gerekiyor.
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