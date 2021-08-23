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Eğitim KYK yurt başvuruları başladı mı 2021 | KYK yurt burs başvuru tarihleri
Eğitim

KYK yurt başvuruları başladı mı 2021 | KYK yurt burs başvuru tarihleri

Kyk yurt burs başvuru ekranı | Üniversite tercih sonuçlarını bekleyen milyonlar KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, kyk başvuruların ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-23 10:17:00 -
KYK yurt başvuruları başladı mı 2021 | KYK yurt burs başvuru tarihleri

Üniversite tercih işlemleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Tercih işlemlerinin ardından milyonlar sonuçların açıklanacağı tarih ve KYK başvuru işlemlerinin tarihlerini araştırmaya başladı.

KYK yurt başvuruları başladı mı 2021 | KYK yurt burs başvuru tarihleri

Üniversite tercih işlemleri 20 Ağustos’ta sona erdi. Adaylar bir yandan sonuçları merak ederken bir yandan da KYK başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların 1 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

KYK burs ve yurt başvuru işlemlerinin sonuçların açıklanmasının ardından başlaması bekleniyor. KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK yurt başvuru şartları nelerdir?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

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