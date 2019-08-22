KYK yurt başvuruları başladı Bilecik’te 2019-2020 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı.

Bilecik’te 2019-2020 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, “2019-2020 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü yurt başvuruları başladı. Yurt başvurularımız, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden alınacak ve 26 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek” dedi.

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