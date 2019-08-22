0553 313 94 23

KYK yurt başvuruları başladı

Bilecik’te 2019-2020 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:04
KYK yurt başvuruları başladı

Bilecik’te 2019-2020 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, “2019-2020 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü yurt başvuruları başladı. Yurt başvurularımız, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden alınacak ve 26 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaşanan son olaylar ABD’nin bir tehdit gördüğünde ilk kaçan ülke olduğunu göstermiştir"
    1. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaşanan..
    2. Altay'dan 'haciz' duyurusu
    3. Kilis’te 3 milyon 311 bin cinsel..
    4. Fransız ekibinden Fenerbahçe'ye ret
    5. Elektrik şirketinden HDP'li belediye..
    6. Elazığ’da İl Afet Koordinasyon..
    7. Anadolu Isuzu, TransAnatolia..
    8. Hepsini tek tek elleriyle yapıyorlar!..
    9. Bakan Selçuk açıkladı: 32 bin başvuru..
    10. Türk yüzücü "Denizin Everesti"ni..
    11. Büyükşehir’in engellilere ulaşım..
    12. Adana'da akıllara durgunluk veren..
    13. Kayserispor taraftarı forvet..
    14. Honda’dan scooter modellerine özel ÖTV..
    15. Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini..
    16. Midesinden ve bağırsağından 45 kapsül..
    17. Nizip’te 29 uyuşturucu hap ele..
    18. Şehidin eşi, şehit Yanık’ı üniformayla..
    19. Gümrüklerde 'hız' ve 'yerlilik' artışı
    20. Başından vurulan fındık işçisi ağır..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal