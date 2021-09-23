KYK yurt 2. ve 3. yedek yerleştirme ne zaman?

6 Eylül’de başlayan KYK yurt başvuruları, 12 Eylül saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapıldı. KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler İlk kayıt ücretini ödedikten sonra yurt kayıt işlemini 19 Eylül Pazar günü saat 22.45’e kadar e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/Yurt Kayıt İşlemleri linkine tıklayıp taahhütname onayı vererek tamamladı.

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül’de yaptı.

KYK yurt ikinci ve üçüncü yedek yerleştirme ne zaman?

KYK yurt ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor. Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

KYK yurt izinleri kaç gün?

Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 75 gün izin verilmektedir. KYK yurt giriş çıkış saatleri nedir? Yurtlara sabah en erken 06.00, gece en geç 23.00'da girebilirsiniz. Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler önce uyarı alır ardından yurttan atılabilir.

KYK yurt ücretleri ne kadar?

Yurt ücretleri, şehirlere ve yurdun özelliklerine göre farklılık gösterebiliyor. 6 farklı yurt tipi için 2021-2022 yurt ücretleri şu şekilde: 2021 KYK yurt Ücretleri - Depozito (Giriş) Ücreti

1. Tip: 230 TL - 314 TL

2. Tip: 250 TL - 342 TL

3.Tip: 290 TL - 396 TL

4.Tip: 325 TL - 444 TL

5.Tip: 360 TL - 492 TL

6. Tip: 390 TL - 533 TL

Kıbrıs KYK: 500 TL - 683 TL’dir. İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü saat 23.59'a ödenmelidir.