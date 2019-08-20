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KYK yurdunda kalma şartları nelerdir?

Üniversite kayıtlarını yapan öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. KYK yurt başvuruları üniversite kayıtlarıyla aynı anda başladı. KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden 9 aşamada yapılmakta. 2019-2020 KYK yurdunda kalmak isteyen öğrencileri çin KYK yurdunda kalma şartları nelerdir?

20 Ağustos 2019 Salı 19:35
KYK yurdunda kalma şartları nelerdir?

Üniversite kayıtlarını yapan öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyordu. KYK yurt başvuruları üniversite kayıtlarıyla aynı anda başladı. KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden 9 aşamada yapılmakta. 2019-2020 KYK yurdunda kalmak isteyen öğrencileri çin KYK yurdunda kalma şartları nelerdir?

Üniversiteyi kazanan öğrenciler kazandıkları üniversitelere başvurularını yapıyor. Üniversite kayıtlarını yapanların ilk işi yurt araştırmak oldu. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurusu yapacak öğrenciler KYK-devlet yurtlarının çıkmaması durumunda özel yurtlara başvuruda bulunacak. Ancak özel yurt fiyatları ise ateş pahası. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci ve veliler başvuruda bulundukları KYK yurtlarının çıkmasını dört gözle beklemekte. Peki KYK yurdunda kalma şartları nelerdir? İşte detaylar.

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması, 

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 19:35
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