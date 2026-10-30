KYK VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2026 GSB KYK ve VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK ve VGM burs sonuçları, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için başvuru yapan öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs programında da değerlendirme süreci devam ediyor. KYK ve VGM burs sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 30 Ekim 2026 itibarıyla henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçların ilan edileceği kesin tarih konusunda resmî bir duyuru yapılmadı.

12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirilmesinin ardından burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler belli olacak. Sonuçlar açıklandığında adaylar başvuru durumlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 4 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Önceki yılın takvimi bu yıl da kasım ayının ilk günlerini gündeme getiriyor. Ancak 2026-2027 dönemi için kesin bir tarih açıklanmadığından öğrencilerin GSB duyurularını takip etmesi gerekiyor.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı VGM burs sonuçları için 30 Ekim itibarıyla henüz kesin bir sonuç duyurusu yapılmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğünün ortaöğrenim burs başvuruları 6-20 Ekim tarihleri arasında alındı. Kurumun resmî duyurusuna göre başvuru değerlendirme işlemleri başladı.

Üniversite öğrencilerine yönelik VGM yükseköğrenim burs başvuruları ise 22 Ekim'de başladı ve 31 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erecek. Bu nedenle ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanma süreçlerinin ayrı ayrı takip edilmesi gerekiyor.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim yardımı başvurularının tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlatıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, sonuçların resmî internet sitesi üzerinden duyurulacağını açıkladı. Başvuru yapan öğrenciler, kurumun internet sitesindeki sonuç sorgulama ekranından başvuru durumlarını kontrol edebilecek.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM yükseköğrenim burs sonuçları için de henüz resmî bir açıklama tarihi bulunmuyor. Ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik başvurular 31 Ekim 2026 saat 23.59'da tamamlanacak.

Başvuruların sona ermesinin ardından değerlendirme işlemleri yürütülecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sonuç tarihi açıklandığında öğrenciler, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını kurumun internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandığında e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri arasındaki Burs/Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama ekranını kullanabilecek.

Sonuç ekranında öğrencinin burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadığı bilgisi yer alacak. Burs veya kredi hakkı kazanan adayların taahhütname onay sürecini de takip etmesi gerekiyor.

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

VGM burs sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçlar açıklandığında başvuru yapan öğrenciler ilgili sorgulama ekranından değerlendirme durumlarını kontrol edebilecek.

VGM burs duyuruları ve sonuç işlemleri için https://www.vgm.gov.tr/ adresinin takip edilmesi gerekiyor.

KYK VE VGM BURS SONUÇLARI İÇİN RESMÎ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları ile VGM burs sonuçları için gözler ilgili kurumların duyurularına çevrildi. Her iki kurum da değerlendirme ve sonuç işlemlerini kendi takvimine göre yürütecek.

Sonuçların açıklanacağı tarihler netleştiğinde GSB ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî internet siteleri üzerinden bilgilendirme yapılacak. Öğrencilerin kesinleşmemiş tarihleri dikkate alarak işlem yapmaması ve resmî duyuruları takip etmesi gerekiyor.