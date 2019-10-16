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KYK vergi mükellefiyeti nedir? 2019 KYK burs ve kredi başvuruları

KYK başvurusu yapacak öğrencilerin, başvuru sırasında karşılaştıkları sorular arasında yer alan vergi mükellefiyeti durumu, öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, vergi mükellefiyeti nedir? İşte, KYK başvurularında karşılaşılan vergi mükellefiyeti ile ilgili merak edilen detaylar...

16 Ekim 2019 Çarşamba 17:36
KYK vergi mükellefiyeti nedir? 2019 KYK burs ve kredi başvuruları

KYK başvurusu yapacak öğrencilerin, başvuru sırasında karşılaştıkları sorular arasında yer alan vergi mükellefiyeti durumu, öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, vergi mükellefiyeti nedir? İşte, KYK başvurularında karşılaşılan vergi mükellefiyeti ile ilgili merak edilen detaylar...

KYK başvurularında vergi mükellefiyeti

KYK başvurularında sorulan vergi mükellefiyet durumu ile öğrencinin üzerine kayıtlı iş yeri olup olmadığı yani adına tescilli bir vergi levhası ve işyeri ruhsatı olup olmadığı sorulmaktadır. Öte yandan aynı soru öğrencinin anne ve babası için de soruluyor. Kendisinin veya anne ve babasının üzerine işletme bulunanların bu alanı doldurmaları gerekir. Vergi mükellefiyetinin tescili ile birlikte Gerçek Usulde Vergi Mükellefi, Basit Usulde Vergi Mükellefi seçeneklerinin de işaretlenmesi gerekecektir. Peki, vergi mükellefi nedir? İşte, vergi mükellefiyeti ile ilgili detaylar…

KYK vergi mükellefiyeti nedir?

Vergi mükellefi, kimin vergilendirileceğinin kişi unsurudur. Vergi Usul Kanunu’nun 8. maddesinde yer alan bilgilere göre üzerine vergi borcu yüklenen gerçek ve tüzel kişiler, vergi mükellefi anlamına gelmektedir.

Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir.

Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna mütaallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.

Bu kanunun mütaakıp maddelerinde geçen “mükellef” tabiri vergi sorumlularına da şamildir.

Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişilere bir vergi numarası verilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye ve vergi numarasının kamu kurum-kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlenecek belgelerde kullanılması mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 17:36
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