YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte derin bir nefes alan üniversite adayları için 3 Eylül’de başlayacak olan üniversite kayıtları ile Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvuruları için geri sayım sürüyor. KYK burs ve kredi başvurusunda bulunacak öğrenciler, KYK burs başvuru tarihinin yanında KYK bursunu kimler alır? KYK burs kredi nasıl alınır? KYK tarafından öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimler? Araştırılmakta. KYK yurtları ve KYK burs kredi ile ilgili detaylar…

Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimler?

- Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

- Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

- Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

- ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.