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Eğitim KYK şubat burs kredisi yattı mı?
Eğitim

KYK şubat burs kredisi yattı mı?

KYK burs ve kredi ne zaman yatar? KYK burs veya öğrenim kredisi alanlar şubat ayı ödemelerinin başlayıp başlamadığını araştırıyor. Peki, KYK bursu bu hafta yatar mı? KYK kredisi ayın kaçında yatıyor? KYK ödendi mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 11:11:00 -
KYK şubat burs kredisi yattı mı?

KYK ne zaman? KYK burs ve öğrenim kredisi alan milyonlarca öğrenci şubat ayı ödemelerinin yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, KYK yattı mı?

KYK şubat burs kredisi yattı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağın bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Şubat, 6 olanlar 9 Şubat, 8 olanlar ise 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

 

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