KYK öğrenim kredisi ne zaman yatar? | KYK burs başvuruları bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle geç başladı. KYK başvuruları 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında e devlet üzerinden alındı. KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan milyonlarca öğrenci sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, yüz yüze eğitim başlamazsa KYK bursu yatmaz mı?

KYK öğrenim kredisini uzaktan eğitim döneminde almasam olur mu?

KYK başvuruları 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında alındı. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların kasım ayında ilan edilmesi bekleniyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler henüz yüz yüze eğitime geçmedi. Uzaktan eğitimle derslere katılan milyonlarca öğrenci bu süreçte KYK kredilerini almayıp, okula döndüklerinde almalarının mümkün olup olmadığını araştırıyor. Bu konu hakkında yetkililerden net bir açıklama yapılmadı. KYK destek hatlarını arayarak ilgili konularda bilgi alabilirsiniz. 444 1961 nolu KYK destek hattını arayarak bilgi almanız mümkün.