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Eğitim KYK öğrenim kredisini uzaktan eğitim döneminde almasam olur mu?
Eğitim

KYK öğrenim kredisini uzaktan eğitim döneminde almasam olur mu?

KYK sonuçları açıklandı mı? KYK; önlisans, lisans, DGS ile eğitime devam edenlere ve yüksek lisans öğrencilerine başvurmaları halinde öğrenim kredisi ödemesi yapıyor. KYK burs ve kredi başvurusu yapanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor? | KYK bursu ne kadar 2020-2021 | Yüz yüze eğitime geçmeden KYK bursu yatar mı? | KYK öğrenim kredisi ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:03:00 - 2020-11-11 17:08:08
KYK öğrenim kredisini uzaktan eğitim döneminde almasam olur mu?

KYK öğrenim kredisi ne zaman yatar? | KYK burs başvuruları bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle geç başladı. KYK başvuruları 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında e devlet üzerinden alındı. KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan milyonlarca öğrenci sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, yüz yüze eğitim başlamazsa KYK bursu yatmaz mı?

KYK öğrenim kredisini uzaktan eğitim döneminde almasam olur mu?

KYK başvuruları 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında alındı. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların kasım ayında ilan edilmesi bekleniyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler henüz yüz yüze eğitime geçmedi. Uzaktan eğitimle derslere katılan milyonlarca öğrenci bu süreçte KYK kredilerini almayıp, okula döndüklerinde almalarının mümkün olup olmadığını araştırıyor. Bu konu hakkında yetkililerden net bir açıklama yapılmadı. KYK destek hatlarını arayarak ilgili konularda bilgi alabilirsiniz. 444 1961 nolu KYK destek hattını arayarak bilgi almanız mümkün.

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