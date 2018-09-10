KYK öğrenim kredisi kazanan öğrencilerden istenilecek belgeler neler?

Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt başvuruları 3 Eylül itibariyle başladı. Burs veya öğrenim kredisi müracaatları ne zaman yapılacak? KYK burs, öğrenim kredisi kazanan öğrencilerden istenilecek belgeler neler?

KYK, burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrenciler öncelikle e devlet şifresi yok ise Türkiye’de ise PTT’den yurt dışında ise kendilerine en yakın konsolosluklardan e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor. Kredi sonuçları açıklandıktan sonra www.turkiye.gov.tr üzerinden sunulan taahhütnameyi onaylamaları gerekiyor. Taahhütnameyi onaylayan öğrenci Türkiye’deki ailesi veya kendisine kefil olacak kişi ile irtibata geçip, kendilerine en yakın notere gidip öğrenci T.C. kimlik numarasını notere söyleyerek öğrenci adına düzenlenen kefaletnameyi web sayfasından temin ettikten sonra tanzim ve tasdik edip bir nüshasını kefil olan kişiye vermektedir, noterce kefile verilen kefaletnameyi ise , “YURTKUR, Söğütözü Mah. 2176. Sok. No 25 Çankaya/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermesi gerekmektedir.