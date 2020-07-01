KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi?

"Öncelikle Kredi ve burslarla alakalı öncelikli biliyorsunuz göreve geldiğimizde Türkiye 'de verilen burs sadece 45 liraydı. Şimdi ise burslar noktasında geldiğimiz nokta çok daha farklı bir konumda. Şimdi ise bizler bursları ciddi manada yükselttik. Ve şuan itibariyle bursların geldiği konum 550 liraya çıkarıldı.

Lisans öğrencileri için 550 lira biz burs ve kredi verirken , tabi bu noktada 1100 lira lisansüstü öğrencilere veriyoruz. Ama daha ileri giderek doktora öğrencilerine de 1650 lira kredi veya burs veriyoruz. Başladığı an 45 lira. Ondan sonraki iş önce lisansta 550 lira , daha sonra bu rakam ciddi manada yükseldi ve 1100 TL 'ye çıkarıldı.

Ama doktorada bu rakam 1650 liraya çıktı.

Şimdi başvuran her öğrencimiz kredi veya burs alabiliyor. 1 milyon 600 bini bulan başvuru var. Göreve geldiğimizde öğrenci harçları vardı. Bu konuda ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Öğrenci harçlarını kaldırdık. Artık harç diye bir durum söz konusu değildir.

Barınma konusuna gelince çok önemli projeler var. Yıl sonuna kadar 17450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 72 bin yeni yurt yatağını 2021 sonunda hizmete sunacağız. Bir kısmı kamu yatırımı , bir kısmı da kiralama yolu ile açılacak.

Amacımız her öğrencimizin eğitim öğretimini rahat sağlayacak imkanları sunmaktır.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek için borç para veriyor. Öğrencilerin çalışma hayatına başladıktan sonra bu borcu ödemesi gerekiyor. Ancak verilere göre; halk arasında 'KYK borcu' olarak da bilinen 'öğrenim kredisi'ni ödeyemeyen öğrencilerin sayısı milyonlara ulaştı. Yani milyonlarca genç okuldan mezun olur olmaz hayatına borçlu olarak başlıyor. Bu sürece bu yıl bir de corona virüs salgını eklendi. Bu süreçte iş bulmakta zorlanan mezunlar ise kara kara düşünüyor. İş bulanlar ve ödemelerini yapanlar da corona virüs engeline takılıyor. Ekonomik önlemlerin alındığı corona virüs sürecinde KYK borçlarının ödenmesinde zorluk çekenler ya KYK borçlarının silinmesini ya da öğrenim kredisi borçlarının taksitlerini ertelenmesini istiyor.