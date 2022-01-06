KYK ocak ayı burs kredi ücreti yattı mı ne zaman yatacak?

KYK 2021- 20202 burs ve kredilerinin ödeneceği tarih için araştırmalar devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK burs ve kredi ücretlerinin yatırılmasına ilişkin konuştu. Peki, KYK 2019- 2020 bursları ne zaman yatacak? KYK'da ilk ödemenin tarihi belli oldu mu?

KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi paralarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. KYK'dan burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, şimdi paraların hesaplarına yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, KYK kredi ve bursları ne zaman hesaplara yatar? KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusu, Ocak ayının ilk haftasına girilmesiyle birlikte pek çok kişinin odak noktası oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, binlerce öğrencinin merakla beklediği burs ve kredilerle ilgili sevindiren gelişmeyi paylaştı. Bakan Kasapoğlu, ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladığını açıkladı.