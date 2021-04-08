KYK bursu yattı mı? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Nisan’dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Peki, kim hangi gün bursunu alabilecek?

KYK nisan ayı burs kredi yattı mı?

Kasapoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geldiğimiz nokta ortada…İktidara geldiğimiz 2002 yılında 451 bin 550 öğrenci burs ve kredi imkanından faydalanırken bugün bu sayı 1 milyon 609 bin 253’e ulaşmış durumda.Lisans öğrencilerine 2002 yılında 45, yüksek lisans öğrencilerine 90, doktora öğrencilerine ise 135 TL tutarında kredi ve burs veriliyordu. Bugün verilen tutar ortada” dedi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar 6 Nisan, 2 olanlar 7 Nisan, 4 olanlar 8 Nisan, 6 olanlar 9 Nisan, 8 olanlar ise 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.