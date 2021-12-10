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Eğitim KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı? 2021 2022 KYK kredi ve burs sonuç sorgulama ekranı!
Eğitim

KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı? 2021 2022 KYK kredi ve burs sonuç sorgulama ekranı!

20201 2022 KYK kredi ve burs sonuçları e-devlet üzerinden açıklanacak. Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan tarafından sonuçların açıklanması merak içinde bekleniyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs ve krediler nasıl ödenecek, ödemelerde sıralama nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 16:04:00 - 2021-12-10 16:22:00
KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı? 2021 2022 KYK kredi ve burs sonuç sorgulama ekranı!

KYK işlemleri yapılmaya devam ediyor. Aralık ayı ikinci yarı içinde açıklanması beklenen KYK burs ve kredi sonuçları e-Devlet ve KYK'nın burs ve kredi sorugulama ekranından öğrenilebilecek. KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanaak? 5 Kasım Cuma günü başlayan 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvuru süresi 10 Kasım Çarşamba günü sona erdi. 

KYK başvuru sonuçları için henüz resmi açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz yıl 28 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında alınan başvuruların ardından KYK burs sonuçları 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konuyla ilgili,  'Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız' dedi.

KYK burs kredisi ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Öğencilerin her ay başında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

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