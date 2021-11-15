Üniversite öğrencileri burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulundu. Burs almak isteyen ama kendisi için öğrenim kredisi çıkanlar bu haktan nasıl vazgeçebileceklerini araştırıyor. Peki, KYK öğrenim kredisi nasıl iptal edilir?

KYK kredi iptali nasıl yapılır? KYK kredi iptal edilir mi? KYK kredi iptali ne zaman yapılır?

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının ne zaman açıklanacağın henüz belli değil. Ancak sonuçların aralık ayında ilan edilmesi bekleniyor. Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazananlar ise sonuçların açıklanmasının ardından belirtilen süre içerisinde e Devlet üzerinden taahhütname işlemini yapmaları gerekiyor. Belirtilen gün ve saat içerisinde onay işlemi yapılmadığında KYK burs ve kredisini alınmıyor. Bu sebeple burs beklentisinde olan ancak öğrenim kredisi çıkarlar e Devlet’ten onay işlemi yapmazsa para alamaz.

Ayrıca önceki yıllarda başvuru yapan ve KYK alan öğrenciler de kredi iptalinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. KYK kredinizi e devlet üzerinden iptal edebilirsiniz. Borcunuzu ise üniversite bittikten iki yıl sonra ödeyebilirsiniz. Yani bir yıl KYK kredisi aldıktan sonra iptal işlemi yaptınız; borcunuzu hemen ödemek zorunda değilsiniz. Okulunuz bittikten iki sene sonra ödemeniz yapmaya başlayacaksınız.