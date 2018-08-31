KYK kredi burs ne zaman kesilir 2018

YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrencinin imdadına Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yetişmekte. Öğrenciler kredi burs almak için KYK’ya başvuru yapması gerekmektedir. KYK bu başvuruyu kabul etmesi durumunda öğrenci KYK burs kredi almaya hak kazanmaktadır. Peki KYK’dan burs kredi alan bir öğrencinin kredi bursu ne zaman kesilir? KYK burs hangi durumlarda sona erer?

KYK KREDİ SURS NE ZAMAN KESİLİR?

Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.