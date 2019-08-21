KYK ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir? KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuru sonrasında devlet yurtlarında kalmaya hak kazan öğrenciler belli olacak. KYK yurt başvuru sonuçları sonrası yurtlara girmeye hak kazananlar KYK yurt başvurularını yapacak. Peki KYK ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir?

KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuru sonrasında devlet yurtlarında kalmaya hak kazan öğrenciler belli olacak. KYK yurt başvuru sonuçları sonrası yurtlara girmeye hak kazananlar KYK yurt başvurularını yapacak. Peki KYK ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir? İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle E-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen tarihler arasında istenilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

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