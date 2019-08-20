KYK ilk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır? KYK ücreti nasıl ve nereye yatırılır?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) devlet yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? sorusu KYK tarafından başlatılan KYK yurt başvurularıyla cevabını buldu. KYK yurt başvuruları 19 Ağustos itibariyle başladı. 2019-2020 KYK yurt başvuruları 26 Ağustos’a kadar yapılacak. KYK ilk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak görülmektedir.

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