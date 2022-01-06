KYK bursu ne zaman yatacak? Bu hafta KYK bursu yatar mı?

KYK burs ve öğrenim kredisi alan öğrenciler ocak ayı ücretlerinin ne zaman ne kadar olarak yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK 2022 burs ne kadar oldu?

KYK bursu ne zaman yatacak? Bu hafta KYK yatar mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ocak ayının burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, ödemelerin bugün başladığını ve 10 Ocak'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre ödemelerin devam edeceğini belirtti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Ocak, "6" olanlar 9 Ocak, "8" olan öğrenciler ise 10 Ocak’ta burs ve kredi ödemelerini alabilecek.

Öte yandan Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerin taahhütname verme süresinin 10 Ocak'a kadar uzatıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının son kabine toplantısında KYK burs miktarını da açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans 1750 lira, doktora öğrencilerine ödenen burs ve öğrenim kredisini 2550 liraya çıkartıyoruz” diye konuştu.