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Eğitim KYK bursu kaç ay veriliyor? Burs ve kredi ilk taksidi ne zaman hesaba yatacak?
Eğitim

KYK bursu kaç ay veriliyor? Burs ve kredi ilk taksidi ne zaman hesaba yatacak?

KYK burs kredi para kaç ay boyunca ödenir? KYK bursu 12 ay mı veriliyor? KYK hangi ay bitiyor? soruları 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarını açıklamasıya birlikte merak edilmeye başlandı. Peki KYK bursu kaç ay veriliyor? KYK burs öğrenim kredisi hangi ay ödenir? soruları araştırılıyor. İşte KYK bursu ne zaman yatar? sorusuna ilişkin haberin detayları.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:18:00 -
KYK bursu kaç ay veriliyor? Burs ve kredi ilk taksidi ne zaman hesaba yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine verilen KYK kredi ve burs başvurusu sonuçlandı. Peki KYK burs öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler  burs ve kredi ilk taksidi ne zaman hesaba yatacak? KYK bursu kaç ay veriliyor

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen 2020-2021 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını açıkladı. KYK kredi ve burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bazı öğrenciler burs bazı öğrenciler de öğrenim kredisi almaya hak kazandı. Hem burs hem de öğrenim kredisi çıkan öğrenciler KYK’dan öğrenim kredisi almaya hak kazanmak için ilk yapması gereken e devlet girişi yapılarak 19 Kasım saat 23.59’a kadar taahhütnameyi okuyup onaylamak olmalıdır. Taahhütname onaylamayan öğrenciye ödeme yapılmayacak.

Burs ve kredi ilk taksidi ne zaman hesaba yatacak?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak. Daha sonra ise KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

KYK bursu kaç ay veriliyor?

KYK burs veya KYK kredisine başvurduktan sonra ilk ödemeniz genellikle Kasım ayı içerisinde yapılmaktadır. Ancak ödemeler resmiyette Ekim ayından başlamaktadır. Bu sebeple de ilk ödemeler genelde Ekim + Kasım olarak toplu bir şekilde yapılmaktadır. Ödeme süresi ileriye doğru gittikçe Toplu Ödeme Rakamı da buna göre değişir. KYK bursu veya KYK kredisi alan öğrenciler ilgili bölümün normal eğitim süresini tamamladıkları senenin Haziran ayında son ödemelerini alırlar. Özetle KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri ekim ayında başlar, haziran ayında burs ve kredi ödemesi sona erer.

KYK bursu  ne kadar?

GSB KYK burs ve öğrenim kredi tutarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

KYK kredi geri ödeme nasıl hesaplanır?

KYK tarafından sağlanan kredilere faiz uygulamaktadır. Faiz oranı ise Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) belirlenmektedir. Kredi alan öğrenciden alınacak toplam faiz kredi miktarının üç katını geçmez. 

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