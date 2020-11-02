KYK burs başvurusu yap | Her yıl üniversite tercih sonuçlarının ardından KYK yurt ve burs başvuruları başlıyordu. Bu yıl koronavirüs saygını sebebiyle üniversitelerde yüz yüze eğitim halen başlamadı. Bu sebeple KYK başvurularının tarihi bir hayli geç açıklandı. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman son?

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman son?

KYK yurt ve burs başvuru işlemleri 28 Ekim 2020’de başladı. İşlemler e devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e devlet şifresiyle yapılabiliyor. İşlem yapacak olan vatandaşların mutlaka e devlet şifrelerinin bulunması gerekiyor. Burs ve yurt başvuru işlemi 3 Kasım Salı saat 23.59’da sona erecek.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK yurt ve burs başvurusu yapanlar sonuçların ilan edileceği tarihi de merak ediyor. Bu konuda net bir açıklama bulunmuyor. Ancak sonuçların 10-11 Kasım tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

KYK bursu ne kadar 2020

Milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredisinin ne kadar olduğunu merak ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencilere 550 lira edeme yapıldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ne kadarlık bir ödeme yapılacağı henüz açıklanmadı.

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