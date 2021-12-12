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Eğitim KYK burs ve öğrenim kredisi bu hafta açıklanır mı?
Eğitim

KYK burs ve öğrenim kredisi bu hafta açıklanır mı?

KYK sonuçları açıklandı mı? KYK başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Pek çok üniversiteli, “KYK sonuçları bu hafta açıklanır mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, aralık ayında KYK sonuçları açıklanır mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-12 21:38:00 -
KYK burs ve öğrenim kredisi bu hafta açıklanır mı?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK bu hafta açıklanacak mı?

KYK burs ve öğrenim kredisi bu hafta açıklanır mı?

Üniversite öğrencilerinin gözü kulağı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8-10 Kasım tarihleri üzerinde yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden, “En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

Henüz KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili bilgi paylaşılmadı. 2020 yılında başvurular 28 Ekim-8 Kasım tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 7 Aralık'ta açıklanmıştı. 2021 yılında da sonuçların aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları e Devlet üzerinden ilan edilecek.

KYK burs ve öğrenim kredisine 2022 yılında ne kadarlık bir zam yapılacağı ise açıklanmadı. 2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

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