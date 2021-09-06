KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2021 2022?

KYK burs başvuruları ile ilgili gelişmeler son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin yüz yüze olarak açılacağı YÖK tarafından açıklandı. Hem KYK yurt hem de KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunacak adaylar KYK yurt başvurusu ne zaman, KYK burs ve öğrenim kredi başvuruları ne zaman başlayacak? sorularını sormakta.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvurularını ne zaman yapacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda KYK burs başvuruları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredisi-burs başvuruları, 15 -21 Ekim tarihleri arasında başlamıştı.

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak 2021 2022?

KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı. KYK burs başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu adresi üzerinden alınacak.

KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK burs öğrenim kredisi kimlere verilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir. Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK burs öğretim kredisi alamayanlar kimler?

KYK bursu alamacaklar kimler? Kimler KYK’dan öğrenim kredisi alamaz? Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler KYK bursundan yararlanamazlar.

KYK burs ve kredi ücreti ne kadar 2021 2022

Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 2022 yılında öğrencilere verilecek KYK kredi ve burs miktarını henüz açıklanmadı. 2020 yılında lisans öğrencilerine 550 TL, yüksek lisansa 1100 TL, doktorada 1650 TL olarak uyguladığımız kredi ve burs ödemelerinin toplam ödemelerini 9 milyar 670 milyon TL'yi bulmuştu.