  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KYK burs ve öğrenim kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

KYK burs ve öğrenim kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar heyecanla sonuç tarihini bekliyorlar. Devlet bursu veya öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler her yıl belirli tarihlerde başvurularını online olarak gerçekleştiriyorlar. KYK burs başvuruları 8 Kasım tarihinde tamamlandı. Peki, KYK burs ve öğrenim kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte KYK bursları ile ilgili detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:13:00 -
KYK burs ve öğrenim kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK burs başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59’da tamamlanmıştı. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirdiler. Şimdi gözler heyecanla burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK burs ve öğrenim kredi başvuru sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar…

KYK burs ve öğrenim kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.

Başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerin başvurularında belirttiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla değerlendirilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi verilmesi uygun görülecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte 'firavun' yüzü! Olağan şüpheli Bill Gates: Ben tanrının işini yapıyorum
Dünya

İşte 'firavun' yüzü! Olağan şüpheli Bill Gates: Ben tanrının işini yapıyorum

Küreselcilerin görünen yüzü ve koronavirüs salgınının olağan şüphelisi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in milyarlarca dolar yatırması şüphe..
Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez
Gündem

Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez

Almanya merkezli Tagesschau sitesinde yayımlanan analiz yazısında Türk SİHA'larından övgüyle bahsedildi. Karabağ cephesinde Türkiye tarafınd..
'Çok çok daha ciddi' dedi! Putin'in hastalığı bu mu? Flaş iddia
Dünya

'Çok çok daha ciddi' dedi! Putin'in hastalığı bu mu? Flaş iddia

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şubat ayında kanser ameliyatı olduğu öne sürüldü. İddianın sahibi ise Haziran 2019'da görevinden isti..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay