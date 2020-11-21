KYK burs ve öğrenim kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK burs başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59’da tamamlanmıştı. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirdiler. Şimdi gözler heyecanla burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK burs ve öğrenim kredi başvuru sonuçları ne zaman duyurulacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar…

KYK burs ve öğrenim kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.

Başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerin başvurularında belirttiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla değerlendirilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi verilmesi uygun görülecek.