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Eğitim KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek?
Eğitim

KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek?

KYK şubat ayı burs ve kredileri yattı mı? TC kimlik numarasına göre burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak 2021?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 17:35:00 -
KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek?

Burs ve kredi ödemeleri için süreç yaklaşıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tahsis edilen KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrenciler tarafından Ziraat Bankası üzerinden çekilebilecek. Peki, KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek?

KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağın bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Şubat, 6 olanlar 9 Şubat, 8 olanlar ise 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

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