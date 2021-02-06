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Eğitim KYK burs ve kredi ne zaman yatar? KYK bursları yattı mı?
Eğitim

KYK burs ve kredi ne zaman yatar? KYK bursları yattı mı?

KYK kredisi ne zaman yatar? KYK burs ve öğrenim kredisini alan milyonlarca öğrenci şubat ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK bursu şubat ayı ne zaman yatar? Şubat ayı KYK ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 10:24:00 -
KYK burs ve kredi ne zaman yatar? KYK bursları yattı mı?

KYK kredileri ne zaman yatar? Üniversite öğrencileri KYK burs ve kredilerinin şubat ayının kaçında yatacağını araştırıyor. Konu hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan açıklama geldi. Peki, burs ve krediler ne zaman yatar?

KYK burs ve kredi ne zaman yatar? KYK bursları yattı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

 

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