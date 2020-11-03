KYK burs ve kredi başvuruları uzatıldı mı? KYK bursu ne zamana kadar yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs yurt başvurusu son gün ne zaman? Üniversite öğrencileri KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağını uzun süre merak etti. Koronavirüs salgını nedeniyle üniversiteler uzaktan eğitimle başladı. Koronavirüs saygını nedeniyle KYK başvuru tarihi 28 Ekim’de başladığı açıklandı. KYK burs başvuruları 3 Kasım’da sona ereceği daha önceden açıklanmıştı. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığından son dakika KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusuna ilişkin açıklama geldi.

KYK bursu ve öğrenim kredisi son başvuru tarihi ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.

KYK bursu ne kadar 2020

Milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredisinin ne kadar olduğunu merak ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencilere 550 lira edeme yapıldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ne kadarlık bir ödeme yapılacağı henüz açıklanmadı.

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