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Eğitim KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversiteyi kazanan öğrenciler 8 Kasım tarihine kadar burs başvurularında bulundu. Sonuçların açıklanması ile birlikte öğrenciler kredili burs veya karşılıksız burs alıp almayacaklarını öğrenecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 19:41:00 -
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının halen açıklanmaması, bu kapsamda beklenti içinde olan kişilerin merakını daha da arttırıyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, KYK'nın geçtiğimiz yıl burs ve kredi başvuru sonuçlarını hangi tarihte açıkladığını kıyas yapmak açısından öğrenmek istiyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçlar geçtiğimiz yıl, başvuruların tamamlanmasından ortalama 25 gün sonra açıklanmıştı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK 2020 yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt başvuruları başladığı zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

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