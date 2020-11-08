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Eğitim KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK bursu ne kadar 2020 | Üniversite öğrencileri KYK burs ve kredisi alabilmek için başvuru yaptı. Milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredi sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. Peki, KYK sonuçları açıklandı mı? | KYK burs sonuçları | KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-08 20:00:00 -
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK sonuç sorgulama ekranı | KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim'de başladı. Milyonlarca öğrenci burs ve yurt başvurusunda bulundu. Başvuruların 3 Kasım'da sona ereceği açıklanmıştı. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuruların 8 Kasım 23.59'a kadar uzatıldığını duyurdu. Adaylar şimdi ise sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır son durum

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım 23.59’da tamamlanacak. Öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KYK burs, kredi ve yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yönünde henüz bir açıklama bulunmuyor. Sonuçların önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

KYK başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar sonuçları öğrenmek için de e devlet ekranından sorgulama yapabilecekler.

KYK SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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