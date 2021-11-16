2021 KYK burs sonuçları için beklenen haber bu hafta açıklanır mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kuurumu KYK burs başvuruları 10 Kasım 2021 tarihinde sona erdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu üzerinden bu sene üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. KYK Burs Sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgula.

2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi için KYK burs ve kredi başvurusu yapan binlerce öğrenci merakla sonuçları bekliyor. 5 Kasım Cuma günü başlayan 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvuru süresi 10 Kasım Çarşamba günü sona erdi. Sona eren KYK kredi burs başvuruların ardından ''KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak'' sorusunun yanıtı henüz cevabını bulmadı.

KYK burs kredi sonuçları ne zaman zaman açıklanacak 2021

KYK başvuru sonuçları için henüz resmi açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz yıl 28 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında alınan başvuruların ardından KYK burs sonuçları 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULA

KYK burs kredi taahhütname onayı nedir?

KYK burs kredi taahhütname onayına dair resmi açıklaması: Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilir. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi verilmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

KYK bursu kimler alır?

- Ön lisans ve lisans öğrencileri

- İki yıllık üniversite mezunu olup, dört yıllık üniversitenin üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden geçiş yapan öğrenciler (Hazırlık sınıfında olanlara burs verilmez)

- Yüksek lisans öğrencileri (Hazırlık sınıfında olanlara burs verilmez)

- Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olanlar

- ÖSYM sınav sonuçlarına göre herhangi bir puan türünde ilk 100'e girmiş olanlar

KYK bursundan yararlanamayacak olanlar;

- Kurumdan daha önce burs ya da kredi almış olanlar

- Yüksek lisans hazırlık sınıfında olan öğrenciler

- Öğretim kurumu kayıt tarihi itibariyle, bir yıl kaybı olanlar

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar

- Açık öğretim, uzaktan eğitim öğrencileri

- Yabancı uyruklu öğrenciler