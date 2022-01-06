KYK burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrenciler 19 Aralık'a kadar onay işlemi yapabilecekti. Yapılan açıklamaya göre taahhütname işleminin süresi uzatıldı. Peki, KYK taahhütname işlemi bitti mi?

KYK burs öğrenim kredisi taahhütname işlemi bitti mi? E Devlet KYK burs onaylama işlemi ne zaman bitecek?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,2021-2022 eğitim-öğretim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerin taahhütname verme süresinin 10 Ocak'a kadar uzatıldığını kaydetti.

e-Devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra KYK burs ve öğrenim kredisi sorgulama sayfasını açabilirsiniz. Sorgulama sonucu sayfasında taahhüt işlemini yapabilirsiniz. Açılan ekranda gerekli adımları tamamlayıp işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.