KYK burs öğrenim kredisi ödene tarihi ve şekli

Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt başvuruları 3 Eylül itibariyle başladı KYK burs veya öğrenim kredisi ödeme şekli nasıl olur? KYK öğrenim kredisi ödene tarihi

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs veya öğrenim kredinizin yatırılacağı hesabınızın Ziraat Bankası’nın hangi şubesinde açıldığı bilgisini https://kyksorgu.ziraatbank.com.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

KYK; burs veya öğrenim kredinizi sadece Ziraat Bankası’nın Türkiye ve KKTC’deki Şubelerinden tahsil edebilirsiniz. Diğer ülkelerdeki Ziraat Bankası Şubelerinde kart teslimi veya ödeme yapılmamaktadır. Türkiye’de değil iseniz vekiliniz (onaylı vekâletname gerekmektedir) her hangi bir Ziraat Bankası Şubesine başvurarak burs veya öğrenim kredinizi tahsil edebilir ve/veya adınıza Kurumumuz ödemeleri için Ziraat Bankası’nda açılmış hesabınıza ait banka kartınızı teslim alabilir. Türkiye veya KKTC dışında bulunuyor iseniz size en yakın konsolosluk veya büyükelçilik aracılığıyla burs veya öğrenim kredini Ziraat Bankası nezdindeki hesabınızdan çekebilecek ve/veya Banka kartınızı teslim alabilecek kişiye vekâletname düzenletebilirsiniz. Konsolosluk veya büyükelçilikler aracılığı ile düzenlenecek ve onaylanacak vekâletname örneğini almak için tıklayınız!